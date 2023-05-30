Açlık sınırı 10 bin lirayı, yoksulluk sınırı 33 bin lirayı aştı - Son Dakika
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Açlık sınırı 10 bin lirayı, yoksulluk sınırı 33 bin lirayı aştı

30.05.2023 15:02

TÜRK-İŞ'in mayıs ayı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı 10 bin 362; kira, fatura, eğitim, giyim, ulaşım gibi tüm giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı da 33 bin 752 liraya yükseldi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini bugün yayınladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını kapsayan açlık sınırı 10 bin 362 lira 1 kuruşa; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı 33 bin 752 lira 49 kuruşa yükseldi.

BEKAR BİR KİŞİNİN YAŞAMA MALİYETİ 13 BİN 439 LİRAYA ULAŞTI

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 13 bin 439 lira 41 kuruşa yükseldi. Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 2,23 olurken 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 72,18 oldu.

TAVUK BİR AYDA YÜZDE 6 ZAMLANDI

Bir ayda balık yüzde 5, tavuk yüzde 6 zamlandı. Kuru fasulyede yüzde 13, kırmızı mercimekte yüzde 9 fiyat artışı görüldü. Kuzu eti ve yeşil mercimek fiyatları hafif seviyede artarken dana eti ortalama fiyatları yüzde 13, yumurta fiyatları yüzde 15, nohut yüzde 3 geriledi. Yağlı tohumların fiyatı bu ay sabit kaldı. Ekmek ve tahıllar grubunda; bir ayda pirinç yüzde 7, un yüzde 13 zamlandı. Bulgur fiyatı yüzde 12 düştü. Makarna ve ekmek fiyatı aynı kaldı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (3)
  • Hamit Gündoğdu: Yok açlık sınırı şu kadar, yok yoksulluk sınırı bu kadar....yaallaaann hepsi hükümeti ve secileni yıpratmak için yapılan iftiralar!? Yok ülkemde böyle bir durum... Ben 8430 TL emekli maasimla ve evde bir işsizzimle gül gibi geçiniyoruz. Hatta 10 gün sonra yurt içi tatillerden bıktık şöyleee bir Fransa tatili yapacağız. Yerse ama benim bütün yazılarım bu doğruları!? yazmak olacak. Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Türkiye zengin ülkesi seçimlerde bunu gördük Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: Eeee ne demişler.....neyse şimdi yazmıyayım..:) Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Açlık sınırı 10 bin lirayı, yoksulluk sınırı 33 bin lirayı aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Açlık sınırı 10 bin lirayı, yoksulluk sınırı 33 bin lirayı aştı - Son Dakika
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