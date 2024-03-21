Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak\'ta maden işçileriyle iftar yaptı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'a maden işçileriyle yerin 360 metre altında iftar yaptı.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta Genel Maden İşçileri Sendikası'nı ziyaret etti. Genel Başkan Hakan Yeşil tarafından karşılanan Atalay, gazetecilerin sorularını cevapladı. Mesai saatlerinin 40 saate indirilmesine ilişkin soruya cevap veren Atalay, "Şu anda bu bizim bu enflasyondan yaşadığımız para kaybının dışından başka bir şey düşünmüyoruz. 40 saat, 45 saat olmuş. Evvela şu bizim ekonomik durumu düzeltmek lazım. Mesai saatleriyle ilgili de zaman zaman böyle bir çalışma var" dedi.
"Zonguldak'a okul sözüm var"
Zonguldak'a okul sözü olduğunu da hatırlatan Atalay, "Allah ömür verirse o işi hallederiz. Son olarak devletle mal ederiz, beraber mi, ben mi hallederim? Bilmem de halledeceğiz yani. Bir sözüm var" diye konuştu.
Atalay, sendika ziyaretinin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne geldi.
"Nerede bir mazlum varsa yanlarında olmaya devam edeceğiz"
Yerin 360 metre altındaki üretim alanında madencilerle birlikte iftar yapan Atalay, "Bir avuç kömür için ömür verenlerin evindeyim. Zonguldak merkezde bir anıt var. Bu madende binlerce kardeşimiz can verdi. Allah mekanlarını cennet yapsın. Ailelerine kolaylıklar versin. Biz bu ülkede beraber yaşıyoruz. Yerin üstü de vatan altı da vatan. Biz işçiler dünyaya yorgun geldik yorgun gideceğimizi biliyorum. Biz Türkiye'nin 73 yıllık en önemli kurumlarından bir tanesiyiz. Türk-İş kurulduğu günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana sonra temsil ettiği insanların, işçi, emekçinin, memur hiç bakmadan onların en ufak meselesi olduğu zaman gündeme getirmeye gayret sarf ediyoruz. Ama maalesef son bir senede 11 ayda özellikle çok iyi bir sözleşme yaptık. Herkes memnun. Ama 11 ayda ne para kaldı ne pul kaldı darmadağın olduk. Küp gibi altı akıyor. Altını kapatmadan, tamamlamadan istediğin kadar doldur bir önemi yok. Onun için taşeron meselesi var, vergi meselesi var. Zamanı burası değil. Burada madencilerle, kara yüzlü meleklerle beraber olmaya geldim. İnşallah ülkemizde şu ekonomik sıkıntı bir an evvel biter. Terör devam ediyor, problemler devam ediyor. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Beraber olursak bunların üstesinden geliriz. Türk-İş nerede bir sıkıntı varsa nerede bir mazlum varsa yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Atalay, işçilerle görüştükten sonra maden ocağından ayrıldı. Maden ocağındaki iftara TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, kurum ve sendika yöneticileri de katıldı. - ZONGULDAK
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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, Çekmeköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın, vatandaşlara projelerini anlatarak ekonomik sorunların etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti. Ayrıca, öğrenciler için Kantin Kart uygulamasını başlatacaklarını ve doğal gaz konusunda destek olacaklarını ifade etti. Aydın, İstanbul'un nüfusunu azaltmak için teşvik edici projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 360 metre altındaki kömür ocağında orucunu açtı. Atalay, maden işçileriyle birlikte olmaya her ramazanda ya da yılbaşında gayret ettiğini belirtti. Ayrıca, ekonomik sıkıntılar ve yerel seçimler hakkında konuştu. Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve Türk-İş'in mazlumların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
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