TÜRK-İŞ Genel Başkanı: Filistin'deki katliamlar insanlığa karşı işlenmiş suçlardır - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı: Filistin'deki katliamlar insanlığa karşı işlenmiş suçlardır

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Çalışma Konferansı'nın Filistin Özel Oturumunda yaptığı konuşmada, Filistin topraklarının işgal altında olduğunu ve bu işgalin daha da saldırgan bir hal aldığını belirtti. Atalay, Filistin'deki baskı ve katliamlara dikkat çekerek, uluslararası toplumun adil ve hakkaniyetli bir şekilde Filistin meselesini ele alması gerektiğini vurguladı.

06.06.2024 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Refah mülteci kampında ardı ardında işlenen katliamlar insanlığa karşı işlenmiş suçlardır" dedi.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Çalışma Konferansı'nın Filistin Özel Oturumunda konuştu. Filistin topraklarının 75 yılı aşkın bir süredir işgal altında olduğunu hatırlatan Atalay, "İşgal, 7 Ekim 2023'ten bu yana daha saldırgan bir hal aldı. Değerli delegeler, Türkiye'deki emekçiler, emekçileri temsil eden sendikalar bu acıması soykırıma ve işgale karşı durmakta. Türkiye'deki emekçiler bölgesel savaş politikalarına ve operasyonlarına karşı ortak tutum ve eylem içindedir. Savaşın sürdüğü şartlarda emeğin haklarından, insanca yaşama şartlarından ve insan haklarından söz edemeyiz. Böyle bir katliamın, bu şekilde kan dökülmesinin hiçbir mazereti olamaz" diye konuştu.

Filistin Genel Sendikaları Federasyonu'nun işgal altındaki işçilerin durumuna ilişkin bültenleri düzenli olarak her ay sendikalara ve bütün ülkelere yolladığını belirten Atalay, "Bu bültenler Filistin'in işgal altındaki topraklarında aylardır akıl almaz bir baskı ve katliamın yaşandığını ortaya koymaktadır. Son verilere göre Filistin'de en az 15 bin çocuk, 10 bin kadın, 152 Birleşmiş Milletler çalışanı, 142 basın mensubu, 492 sağlık çalışanı, bunun 200 tanesi doktor, 7 kilise, 371 cami ve hastane tamamen yıkıldı. Refah mülteci kampında ardı ardında işlenen katliamlar insanlığa karşı işlenmiş suçlardır" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası toplum, Filistin meselesini ele alırken adil ve hakkaniyette olmalı"

Atalay, herkesin Filistin halkının bu çığlığını duyması gerektiğini kaydederek, "Başta Gazze halkı olmak üzere Filistin halkı geçtiğimiz ekim ayından bu yana işgal güçlerinin ağır saldırılarıyla ve abluka altında hayatta kalmaya çalışıyor. Yükselen enflasyon azalan geçim kaynakları iş imkanları Gazze halkının içinde bulunduğu şartları daha da ağırlaştırıyor. İşgal derhal durmalıdır. İşgal edilen bölgeler gerçek sahiplerine iade edilmeli. İhtiyaç duyulan yardımlar derhal bölgeye ulaştırılmalı" dedi.

Filistin'de yıkılan altyapının yeniden inşa edilmediğini söyleyen Atalay, sözlerine şöyle devam etti:

"Filistin'e yıkılan altyapı yeniden inşa edilmedi. Filistin halkı evlerine kavuşturulmalı. Uluslararası toplum, Filistin meselesini ele alırken adil ve hakkaniyette olmalı. Emperyalist ve Yayılmacı hedefler terk edilmeli. Birleşik Milletler'in (BM) iki devletli çözümü daha fazla zaman kaybedilmeden hayata geçirilmeli. Son söz olarak tarih en iyi öğretmendir. Bize aynı hataları ikinci kez yapmamayı öğretir. Tarihsiz acılar çekmiş milletlerin kendi deneyimlerinden çok şey öğrenmiş olmaları beklenirdi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Filistin, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRK-İŞ Genel Başkanı: Filistin'deki katliamlar insanlığa karşı işlenmiş suçlardır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
17:38 İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı
16:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirmişti Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
16:07 Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı Güvenlik çitini aşarak saldırdılar Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı! Güvenlik çitini aşarak saldırdılar
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
21:43 Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan’dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman’ım Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan'dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman'ım
20:59 TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi
19:31 Biden yine bildiğiniz gibi Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı Biden yine bildiğiniz gibi! Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
19:28 Icardi ile bizzat görüşmüş Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu Icardi ile bizzat görüşmüş! Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 22:13:12. #1.11#
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ Genel Başkanı: Filistin'deki katliamlar insanlığa karşı işlenmiş suçlardır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement