Türk kahvesi New York Times Meydanı'nda tanıtılacak

Arzum Okka ve Turkish Coffee Lady Vakfı iş birliğiyle Türk kahvesinin tanıtımı hazırlana belgesel, 5 Aralık'ta New York Times Meydanı'nda gösterilecek.

Arzum'un açıklamasına göre, tarihin ilk kahve pişirme yöntemi olan Türk kahvesinin dünyayı 500 yıl önce nasıl değiştirdiğini ve Anadolu'da yüzyıllardır yaşayan farklı kahve kültürlerinin ilginç hikayelerini yabancı toplumlara aktarabilmek için özel bir belgesel hazırladı.

Turkish Coffee Lady Vakfı ile ödüllü yapım firması Cinec Film iş birliğinde hazırlanan "Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeseli, Türkiye'nin 8 şehrinden farklı sunum ve hikayelerle zenginleştirildi.

Belgeselin tanıtımı ilk olarak 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde Times Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Sonrasında bir turneyle dünyaya yayılacak.

Belgesel için Mardin'de dibek, Şanlıurfa'da mırra, Gaziantep'te menengiç, Karabük'te safranlı, Nevşehir'de közde, Ankara'da kumda, İzmir'de damla sakızlı ve İstanbul'da geleneksel Türk kahvesi üzerine özel çekimler gerçekleştirildi. UNESCO'nun "Dünyanın Somut Olmayan Kültürel Mirasları" listesinde yer alan Türk kahvesi geleneğinin hikayesi ve lezzet çeşitliliği, belgesel eşliğinde ABD'nin farklı eyaletlerinde yapılacak kültürel etkinliklerle aktarılacak.

Belgeselin tanıtım turunda, ABD'de 6 eyalet gezilecek ve kahveseverler bol köpüklü Türk kahvesi ile buluşturulacak. 5 Aralık'ta gösterime girmesi planlanan yaklaşık bir saat uzunluğundaki belgesel, New York, Washington, Boston, Los Angeles, Las Vegas ve San Francisco gibi şehirlerde mikro art sanatçısı Hasan Kale'nin kahve ile gerçekleşecek sanat gösterileriyle tanıtılacak.

Projeyi destekleyen diğer kurumlar arasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, New York Başkonsolosluğu ve Kütahya Porselen bulunuyor.

"İstanbul'dan Avrupa'ya, sonra tüm dünyaya"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Turkish Coffee Lady Vakfı'nın kurucusu Gizem Şalcıgil White, dünyada çok popüler olan kahve ve kahvehane kültürünün 500 yıl önce İstanbul'dan Avrupa'ya, oradan da dünyaya nasıl yayıldığını tüm kahveseverlere anlatmaya hazırlandıklarını bildirdi.

White, Times Meydanı'ndaki Thompson Reuters binasının dev ekranlarında Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutlayan kapsamlı tanıtımlar gerçekleştirileceğini aktardı.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ise Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymak için yıllardır tüm güçleriyle çalıştıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Dünyaya Türk kahvesini sevdiren marka: Arzum Okka' diyerek başta Amerika olmak üzere dünyanın pek çok noktasında Türk kahvesi kültürünü tanıtmak için başarılı projelere imza attık. Bu noktada bizimle aynı paydada buluşan Turkish Coffee Lady Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini çok önemsiyoruz. Kavrulma derecesi, pişirilmesi, sunumu, geleneksel ve ideal lezzetiyle dünyanın neresine giderseniz gidin aynı eşsiz Türk kahvesi deneyimini yaşatan Arzum Okka aracılığıyla bugüne kadar on binlerce kişiyi bu muhteşem tat ve kültürle buluşturduğumuz için mutluyuz. Dünyanın farklı noktalarında içilen her bir fincan Türk kahvesi bizi amacımıza bir adım daha yaklaştırıyor."

Kolbaşı, ulaşabildikleri her yerde, farklı kültürlerden insanlara Türk kahvesi kültürünü tanıtmaya devam edeceklerini bildirdi.