Türk Müteahhitler Birliği: Irak, 5 Milyar Dolarlık Proje Pazarı Olarak Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Müteahhitler Birliği: Irak, 5 Milyar Dolarlık Proje Pazarı Olarak Öne Çıkıyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), yayımladığı raporda, Türk firmalarının Kalkınma Yolu Projesi'ni yakından takip ettiğini ve Irak'ın yılda en az 5 milyar dolarlık proje üstlenilebilecek bir pazar olduğunu belirtti. Raporda ayrıca, Türk müteahhitlik firmalarının oluşturacağı konsorsiyumlar tarafından projenin 4 yıl içinde tamamlanabileceği ifade edildi. Ayrıca, Suudi Arabistan ile ilişkilerin yoğunlaştığı ve Özbekistan'a bir müteahhitlik heyeti ziyaretinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği de raporda yer aldı.

23.07.2024 14:17
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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Kalkınma Yolu Projesi'nin Türk firmalar tarafından yakından takip edildiğine işaret ederek, Irak'ın yılda en az 5 milyar dolar tutarında proje üstlenilebilecek bir pazar olarak öne çıktığını bildirdi.

TMB, yılın ilk yarısına ilişkin "İnşaat Sektörü Analizi Raporu"nu yayımladı.

Türk firmalar tarafından yakından takip edilen Kalkınma Yolu Projesi'nin en az 15 milyar dolar tutarında olacağına dikkat çekilen raporda, "Irak, yılda en az 5 milyar dolar tutarında proje üstlenilebilecek bir pazar olarak öne çıkmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Raporda, projenin Türk müteahhitlik firmalarının oluşturacağı konsorsiyumlar tarafından yaklaşık 4 yıl içerisinde tamamlanabileceği belirtildi.

İnşaat sektörü için öne çıkan bir diğer pazar olan Suudi Arabistan'la ilişkilerin yoğunlaştığı anımsatılan raporda, Türk müteahhitlik firmaları ile Suudi kamu idareleri ve müteahhitlik firmalarını bir araya getirecek etkinliklere yıl içinde devam edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Raporda, yılın ikinci yarısı içerisinde TMB organizasyonunda Özbekistan'a bir müteahhitlik heyeti ziyaretinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği de bildirildi.

İnşaat sektöründeki büyümenin, Kamuda Tasarruf ve Tedbir Paketi kapsamında kamu yatırımlarının durdurulmasıyla yavaşlamasının beklendiğine işaret edilen raporda, "Sektör, deprem bölgesinin yeniden inşası, yerel seçimler öncesi artan faaliyetler ve kentsel dönüşümün etkisiyle yılın ilk çeyreğini yüzde 11,1'lik genel ekonominin de üzerinde büyüme rakamıyla tamamlamıştır. Böylelikle sektör, üst üste 6 çeyrektir yakaladığı ivmeyi artırarak 2017 yılı üçüncü çeyreğinden sonraki en hızlı çeyrek dönemlik büyümesini gerçekleştirmiştir. İnşaat sektörünün istihdamdaki payı ise yüzde 6,6 olarak gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Yılın ilk yarısında yurt dışında en çok iş Gabon'da üstlenildi"

Sektörün yılın ilk yarısında karşılaştığı en önemli zorluklardan birinin işçilik maliyetleri ve kalifiye eleman sıkıntısı olduğu belirtilen raporda, sektörün iç piyasadaki mavi yakalı çalışan sorununu yurt dışından eleman getirerek çözmeye çalıştığı ifade edildi.

Raporda, sıkı para politikaları nedeniyle yılın üçüncü çeyreğinde yeni konut satışlarında durağanlık yaşanacağının öngörüldüğü vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ocak-haziran dönemi itibarıyla Türk inşaat sektörü tarafından yurt dışında 7,6 milyar dolarlık 82 proje üstlenilmiştir. Böylece sektörün 1972 yılında Libya ile yurt dışı pazara açılmasından bu yana ulaştığı uluslararası proje portföyü büyüklüğü, 137 ülkede üstlenilen 12 bin 207 projeyle 511 milyar dolar olmuştur. Yılın ilk yarısında yurt dışında en çok iş üstlenilmiş ülke 1,2 milyar dolarla Gabon olurken, 1 milyar dolarla Polonya ikinci, 975 milyon dolarla Kazakistan üçüncü sırada yer almıştır."

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Özbekistan, Türkiye, Irak, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Müteahhitler Birliği: Irak, 5 Milyar Dolarlık Proje Pazarı Olarak Öne Çıkıyor - Son Dakika

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