Türk Müteahhitler Suriye'yi Yeniden İnşa Etmeye Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk Müteahhitler Suriye'yi Yeniden İnşa Etmeye Hazır

Türk Müteahhitler Suriye\'yi Yeniden İnşa Etmeye Hazır

Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle Türk müteahhitler, Suriye'nin inşası için yeni projelere talip.

10.12.2024 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi sonrası Türk müteahhitler, Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmak için hazır olduklarını söyledi.

Esad rejimine karşı mücadele veren muhalif gruplar, başkent Şam'a girip kontrolü ele geçirdi. Beşar Esad ülkeyi terk etti. 13 yıldır süren iç savaşın ardından Suriye'nin yeniden inşası için Türk müteahhitler talip oldu.

"Bölgede inşaatlara talibiz"

Konuyla ilgili Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, Suriye'yi ayağa kaldırmak için hazır olduklarını belirterek, "Musul'a nasıl inşaat için gidiyorsak Suriye'yi ayağa kaldırmak için hazırız. Suriye'de zaten hükümetimiz aracılığıyla sınıra yakın yerlerde altyapı, hastane ve sınır güvenliği gibi inşaatları yapmaktaydık. Şimdi de daha içeriye Şam'a kadar uzanan bir bölgede inşaatlara talibiz. Bizler bu konudaki tecrübelerimize güveniyoruz. Önce içeride tamamen silahlı kuvvetlerin oradan ayrılıp burada yaşayanların oraya gitmesi ve güvenliğin oturması lazım" ifadelerini kullandı.

"Buruk bir heyecanımız var"

Müteahhitlerin buruk bir heyecan yaşadığını anlatan Karslıoğlu, "Buruk bir heyecanımız var. Bu heyecanı sadece menfaate dönüştürmek istemiyoruz. Kapı komşumuzdaki bütün insanları insanca yaşama hakkını elde etmeleri için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

"Suriye'yi 5 yılda ayağa kaldırırız"

Suriye'nin 5 yılda inşasının yapılabileceğini vurgulayan Karslıoğlu, "Girmediğimiz, görmediğimiz yerler var. Önce onların tespiti lazım. Döküntüleri görmemiz lazım ve geçici hükümet ile bizim hükumetimizin istişare etmesi lazım. Benim tahminlerime göre Suriye'yi 5 yılda ayağa kaldırırız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Suriye, Şam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Müteahhitler Suriye'yi Yeniden İnşa Etmeye Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:15 İçinde yok yok İşte kardeş Esad’ın yeraltı konağı İçinde yok yok! İşte kardeş Esad'ın yeraltı konağı
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
07:46 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah’tan tüm dünyaya uyarı geldi İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi
07:16 İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi
06:56 Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
15:29 Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı
15:26 WhatsApp’tan grup sohbetlerine yeni özellik WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik
15:19 Berke Özer polisle tartıştı: Terörist miyiz biz Berke Özer polisle tartıştı: Terörist miyiz biz?
15:01 Galatasaray’dan Osimhen ve Barış Alper’in sakatlığı hakkında resmi açıklama Galatasaray'dan Osimhen ve Barış Alper'in sakatlığı hakkında resmi açıklama
14:54 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi’yi bana çok gördüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler
14:53 6 askerimizin şehit olduğu helikopterin sabıkası saymakla bitmiyor 6 askerimizin şehit olduğu helikopterin sabıkası saymakla bitmiyor
14:48 İstanbul Havalimanı’nda yeni sistem Avrupa’da ilk olacak İstanbul Havalimanı'nda yeni sistem! Avrupa'da ilk olacak
14:17 Görüntü Türkiye’den Esad’a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu Görüntü Türkiye'den! Esad'a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 10:49:24. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Müteahhitler Suriye'yi Yeniden İnşa Etmeye Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.