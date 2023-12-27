Türk Telekom 2024\'te dijital dönüşüme odaklanacak

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şirketin teknoloji bilgi birikimini Türkiye'nin dijital dönüşümü için seferber ettiğini belirterek, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne ve dijital geleceğe liderlik ediyoruz." dedi.

Önal, düzenlediği yıl sonu değerlendirme toplantısında, "Türkiye Yüzyılı"nın, aynı zamanda kalkınmanın, teknolojinin ve dijitalleşmenin de yüzyılı olacağına işaret ederek, söz konusu dönüşümün odak noktalarını oluşturduğunu söyledi.

Dijitalleşmeyi, Türkiye'yi dünyaya ve geleceğe bağlamak olarak gördüklerini dile getiren Önal, "Yenilikçi yaklaşımımızla hem sektörümüz hem ülkemiz adına yepyeni rotalar çiziyoruz. Hayatın tüm alanlarını kapsayan bir yol haritasıyla Türkiye Yüzyılı'nın dijitalleşme ve teknoloji yüzyılı olmasına liderlik ediyor ve bu alanda hız kesmeden yatırımlarımıza devam ediyoruz. Tarih bize yatırım misyonu yüklüyor. Türkiye'nin dijitalleşmesi için 2005'ten bugüne 20 milyar dolarlık yatırım yaptık. Önümüzdeki dönemde de yerli ve yabancı işbirlikleriyle mevcut stratejimizi sürdürmeye devam edeceğiz. 2024 için yatırım öngörülerimizi, şubat ayında 2023 yılı sonuçlarımızla açıklayacağız." diye konuştu.

"Kurup geliştirdiğimiz altyapı Türkiye'nin altyapısı, herkes kullansın"

Şirketin sürdürdüğü yukarı yönlü dijitalleşme ve paralelindeki yatırım grafiğinde en büyük paylardan birinin fiber altyapıya ait olduğunu vurgulayan Önal, şöyle devam etti:

"Dijitalleşmenin ön koşullarından biri altyapı. Herkes için erişilebilir ve yüksek hızda iletişim sunmak amacıyla fiber ağ çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Fiber altyapı, 5G ve yarının teknolojileri için vazgeçilmez derecede önemli. 5G demek, fiber demek. Biz de tüm çalışmalarımızı, yatırımlarımızı bu bilinçle ve Türkiye için yapıyoruz. Türk Telekom olarak ülkenin en doğusundan en batısına kadar hizmet sağlıyoruz. Memleketin bir şehrine değil her şehrine, sadece karlı yerlere değil karlı yerlere, Türkiye'nin en ücra köşelerine biz gidiyoruz."

Önal, fiberde alınması gereken yolun çok büyük kısmını katettiklerine dikkati çekerek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) raporunda ilk yarıyıl verilerine göre, Türkiye'nin 536 bin kilometrelik fiber ağ uzunluğunun 419 bin kilometresinin Türk Telekom tarafından tesis edildiğini, 3'üncü çeyrek itibarıyla da fiber ağ uzunluğunun 427 bin kilometreye ulaştığını bildirdi.

Bugün yaklaşık 32 milyon haneyi kapsayan fiber altyapıyla fiberin ülkedeki kapsama oranını yüzde 90'ların üzerine çıkardıkları bilgisini veren Önal, şunları söyledi:

"Nisan 2023'te yayımlanan FTTH Council Raporu da fiber konusunda geldiğimiz noktayı açıkça gösteriyor. Raporda Türkiye, 15,7 milyon FTTH/B hane erişimiyle Fransa ve İspanya'nın ardından Avrupa'da 3'üncü sırada yer alıyor. Türk Telekom'un yatırımlarını bu düzlemde değerlendirdiğimizde hedefimizin büyüklüğü ve bu hedefin tüm Türkiye için olduğu görülebilir. Ülkemizin dijital dönüşüm vizyonu çerçevesinde, 'Kurup geliştirdiğimiz bu altyapı, Türkiye'nin altyapısı, herkes kullansın' diyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren 350'ye yakın internet servis sağlayıcısına sunduğumuz altyapıyla sektörün büyümesine hizmet ediyoruz."

"İmtiyazın yenilenmesi için gerekli adımları atıyoruz"

Önal, bu yılın başında sabit hat hizmetleri imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi için BTK'ye başvuruda bulunduklarını belirterek, kurumun bir sonraki anlaşmaya dair taslak niteliğinde istediği çerçeve dokümanı kapsamında hazırlıkları yaptıklarını, konuya ilişkin görüş, öneri ve taleplerini bir araya topladıkları çerçeve dokümanı da düzenleyici kuruma sunduklarını ifade etti.

Türkiye'nin fiberleşmesi ve dijital dönüşümünün tamamlanması adına imtiyazın yenilenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Önal, "Türkiye'nin, sektörün ve Türk Telekom'un birlikte kalkınmasını sağlayacak, değer yaratan ve sürdürülebilir faaliyet modeli oluşturmak amacıyla bütünsel ve kapsayıcı bakış açısıyla hareket ediyoruz." dedi.

"5G'nin yol haritasının çizilmesinde aktif rol üstlendik"

Türk Telekom'un, 5G konusundaki çalışmaları ve gerçekleştirdiği ilklerle dünyada ve Türkiye'de bu teknolojinin yol haritasının çizilmesinde aktif rol üstlendiğini dile getiren Önal, 5G'ye olabildiğince yerli unsurlarla geçmenin önem taşıdığını söyledi. Önal, "Yerlilikte ticari rekabet olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli teknolojilerle destekledikleri çalışmalarına aralıksız devam ederken 5G için de gerekli fiber altyapıyı sağladıklarını vurgulayan Önal, şöyle konuştu:

"Mevcut altyapı yaygınlığı 5G'deki fiber ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek nitelikte. Spor, sağlık, tarım gibi birçok farklı sektörde uyguladığımız 5G denemelerimizle ülkemizi geleceğe taşıyan pek çok proje ve çalışmanın öncüsüyüz. Halka açık ilk bireysel 5G deneyimini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız öncülüğünde İstanbul Havalimanı'nda başlattık. Kırdığımız 5G hız rekorlarının yanı sıra ülkemizin ilk akıllı fabrika uygulaması, ilk özel endüstriyel mobil şebeke, ilk canlı 5G maç yayını, 5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat ve tarımda ilk akıllı traktör kullanımı gibi çok sayıda yenilikçi projeye imza attık. 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri alanında küresel işbirliklerimizle inovasyonun kalbinin attığı Silikon Vadisi üzerinden dünyaya ihraç ediyoruz. Argela ve Netsia gibi AR-GE şirketlerimizle dünya için teknoloji geliştiriyor, küresel işbirliklerimizle bu teknolojileri dünyaya kullandırıyoruz."

"Türk Telekom Ventures ile girişimleri dünya arenasına taşıyan köprüyüz"

Milli kalkınma ve ekonomik gelişimde kaldıraç rolü gören girişimcilik alanında yoğun olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ve yarını yakalayan teknolojileri de bu teknolojileri besleyen girişimleri de 10 yıldır desteklediklerini söyleyen Önal, sektörün ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT ile başlayan yolculuğun, 2018'de kurdukları Türk Telekom Ventures ile çok daha kapsamlı bir boyuta evrildiğini anlattı.

Geçen yıl hayata geçirilen Türk Telekom Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile hem girişimler hem de yatırımcılar için uzun vadeli değer yaratma imkanına sahip olduklarını, PİLOT ile de bugüne kadar 111 girişime yaklaşık 32 milyon lira nakit desteği sağladıklarını belirten Önal, şunları ifade etti:

"Bunlardan 52'si yurt içi ve yurt dışından tutarı 30 milyon doları aşan yatırım alarak proje ve fikirlerini geliştirme fırsatı yakaladı. Desteklediğimiz girişimlerin dünyaya açıldığına şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Türk Telekom Ventures ile halihazırda yatırım yaptığımız 16 girişimin 11'i PİLOT mezunlarımızdan oluşuyor. San Francisco'da yer alan Türk Telekom Ventures Ofisimiz ise yerli girişimlerimizi dünya arenasına taşıyan köprü vazifesini görüyor. Girişimlerimize yaptığımız her yatırımı Türkiye'nin geleceğine yönelik yatırım olarak görüyoruz. Amacımız, desteğimizle büyüyüp küresel başarılara imza atacak çok daha fazla girişime destek olarak ülkemizden yeni dünya markaları çıkarmak."

"Yeşil dönüşümü hızlandırmak için her türlü adımı atıyoruz"

Türk Telekom'un iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji verimliliği konularındaki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Önal, şirketin yeşil dönüşümü hızlandırmak yönünde önemli yol katettiğini, bunun için her türlü adımı attıklarını söyledi.

Önal, Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI'nin raporuna göre, dünyada elektrik tüketimini azaltan sayılı operatörler arasında olduklarına işaret ederek, bu rakamı daha da azaltmak ve iklim riski yönetimine katkıda bulunmak amacıyla güneş enerjisi santrali (GES) kurulum çalışmalarını hızlandırdıklarını bildirdi.

2023 yılı için koydukları güneş enerjisinden elde edilen üretim kapasitesini yüzde 60 artırma hedefine 2022'de ulaştıklarını vurgulayan Önal, bu alanda yaptıkları çalışmaları anlattı.

"Ülkemizi teknoloji ve iletişimde söz sahibi yapmaya odaklanacağız"

Türkiye'yi geleceğe taşımak için 2023'te yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Önal, "Yılın 9 ayında konsolide gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 55,6 milyar liraya, FAVÖK'ümüz 18,8 milyar liraya çıkarırken 9 aylık net karımız 4,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Yatırım harcamalarımız yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,5 artarak 12,6 milyar lira oldu." dedi.

Önal, üçüncü çeyrek finansal performans sonrasında, yılın ilk yarısında yukarı yönlü revize ettikleri öngörüleri koruduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Buna göre, 2023'te konsolide gelirlerimizde yüzde 67-70 büyüme beklerken konsolide FAVÖK'ümüzün 25-27 milyar lira, konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 19-21 milyar lira aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Çalışmalarımızın odak noktasına yine müşteri memnuniyetini aldığımız bir yılı geride bırakıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde 7/24 yürüttüğümüz özverili çalışmaların sonucu yılın ilk yarısında müşteri deneyimi memnuniyet performansımızla son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştık. Türk Telekom olarak, gücümüzü sadece teknolojimizden değil, tüm proje ve yatırımımızı toplumsal faydaya dönüştürebilme yeteneğimizden de alıyoruz. Bu kapsamda, 2024'te de ülkemizi teknoloji ve iletişim alanında söz sahibi yapmak adına karşımıza çıkan fırsatlara odaklanmayı sürdüreceğiz."