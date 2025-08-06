Türk Telekom'dan Dijital Köprü

Türk Telekom, Macaristan merkezli iştiraki Türk Telekom International (TTI) ile 24 ülkeyi kapsayan 135 varlık noktasıyla Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da stratejik dijital köprü kuruyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'dan Orta Doğu ve Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyayı Macaristan'da kurulu iştiraki TT International ile dijitalleştiren Türk Telekom, Türkiye'nin dijital dönüşümündeki öncü rolünü sınırların ötesine taşıyor.

Merkezi Budapeşte'de bulunan TTI, uluslararası veri, internet, toptan ses ve mobil dolaşım alanlarında sunduğu hizmetlerle güvenilir, yüksek kapasiteli ve sürdürülebilir bağlantı çözümleri sağlıyor.

Dünyanın en çok takip edilen motor sporlarından olan Formula 1'in Macaristan Grand Prix'ine ev sahipliği yapan Hungaroring pistinin fiber altyapı sağlayıcılarından biri olan TTI, uzun yıllardır hem Formula 1 takımlarının yarış sırasında kullandıkları internet hizmetini hem de yarışın canlı yayınlayan firmaların uluslararası bağlantılarını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yenilikçi teknolojilere yaptıkları yatırımlarla geleceği inşa ettiklerini belirtti.

Önal, Türkiye genelinde 482 bin kilometreyi aşan fiber ağları ve 33,2 milyon haneye ulaşan fiber kapsamıyla bireylerin ve kurumların dijitalleşmesini desteklerken, bu altyapı ile 5G ve yeni nesil teknolojiler için stratejik bir avantaj sağladıklarını aktardı.

Ülke genelinde 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sağladıklarını ve ortalama 358 Mbps'i aşan bağlantı hizmeti sunduklarını paylaşan Önal, "5G için büyük öneme sahip olan LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54'ünü fibere bağlayarak, dünya genelinde 2030 için öngörülen yüzde 50 oranının şimdiden üzerine çıktık. Türkiye'yi geleceğe bağlama yolundaki çalışmalarımızın sonucunu uluslararası araştırmalarda da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Önal, fiber ekosistemi konusunda prestijli kuruluşlardan FTTH Council'in son raporuna göre, Türkiye'nin, fiber altyapı konusunda Avrupa'nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında yer aldığına işaret ederek, aynı rapora göre, Türkiye'nin, 39 Avrupa ülkesi arasında en çok haneye fiber altyapı ulaştıran ilk 3 ülke ve en çok fiber aboneye sahip ilk 4 ülke arasında yer aldığını anlattı.

"Uluslararası erişim gücüne katkı sunuyoruz"

Türk Telekom olarak, teknolojiyi geliştiren ve ihraç eden bir ekosistemin merkezinde yer aldıklarını vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğundaki öncü rolümüzü uluslararası alana taşırken, bölgenin dijital geleceğini şekillendiren bir aktör olarak konumlanıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda geçtiğimiz ay imzaladığımız protokol ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin fiberleşme sürecini başlatıyoruz. Ayrıca ülke sınırlarını aşan hizmetlerimizle Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında dijital bir köprü kuruyoruz. Uluslararası pazardaki oyuncumuz TT International'ın denizaltı kabloları da kapsayan yaklaşık 50 bin kilometre fiber ağı ile uluslararası erişim gücüne katkı sunuyoruz. TT International ile 24 ülkedeki 135'i aşkın varlık noktamız ve 200'den fazla iş ortağımızla büyük bir iletişim trafiğinin merkezinde yer alıyoruz. Dijital çağın olanaklarını uluslararası alana taşıyoruz."