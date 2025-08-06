Türk Telekom'dan Dijital Köprü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türk Telekom'dan Dijital Köprü

06.08.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom, TTI ile 24 ülkede dijital köprü kurarak uluslararası bağlantı çözümleri sunuyor.

Türk Telekom, Macaristan merkezli iştiraki Türk Telekom International (TTI) ile 24 ülkeyi kapsayan 135 varlık noktasıyla Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da stratejik dijital köprü kuruyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'dan Orta Doğu ve Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyayı Macaristan'da kurulu iştiraki TT International ile dijitalleştiren Türk Telekom, Türkiye'nin dijital dönüşümündeki öncü rolünü sınırların ötesine taşıyor.

Merkezi Budapeşte'de bulunan TTI, uluslararası veri, internet, toptan ses ve mobil dolaşım alanlarında sunduğu hizmetlerle güvenilir, yüksek kapasiteli ve sürdürülebilir bağlantı çözümleri sağlıyor.

Dünyanın en çok takip edilen motor sporlarından olan Formula 1'in Macaristan Grand Prix'ine ev sahipliği yapan Hungaroring pistinin fiber altyapı sağlayıcılarından biri olan TTI, uzun yıllardır hem Formula 1 takımlarının yarış sırasında kullandıkları internet hizmetini hem de yarışın canlı yayınlayan firmaların uluslararası bağlantılarını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yenilikçi teknolojilere yaptıkları yatırımlarla geleceği inşa ettiklerini belirtti.

Önal, Türkiye genelinde 482 bin kilometreyi aşan fiber ağları ve 33,2 milyon haneye ulaşan fiber kapsamıyla bireylerin ve kurumların dijitalleşmesini desteklerken, bu altyapı ile 5G ve yeni nesil teknolojiler için stratejik bir avantaj sağladıklarını aktardı.

Ülke genelinde 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sağladıklarını ve ortalama 358 Mbps'i aşan bağlantı hizmeti sunduklarını paylaşan Önal, "5G için büyük öneme sahip olan LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54'ünü fibere bağlayarak, dünya genelinde 2030 için öngörülen yüzde 50 oranının şimdiden üzerine çıktık. Türkiye'yi geleceğe bağlama yolundaki çalışmalarımızın sonucunu uluslararası araştırmalarda da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Önal, fiber ekosistemi konusunda prestijli kuruluşlardan FTTH Council'in son raporuna göre, Türkiye'nin, fiber altyapı konusunda Avrupa'nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında yer aldığına işaret ederek, aynı rapora göre, Türkiye'nin, 39 Avrupa ülkesi arasında en çok haneye fiber altyapı ulaştıran ilk 3 ülke ve en çok fiber aboneye sahip ilk 4 ülke arasında yer aldığını anlattı.

"Uluslararası erişim gücüne katkı sunuyoruz"

Türk Telekom olarak, teknolojiyi geliştiren ve ihraç eden bir ekosistemin merkezinde yer aldıklarını vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğundaki öncü rolümüzü uluslararası alana taşırken, bölgenin dijital geleceğini şekillendiren bir aktör olarak konumlanıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda geçtiğimiz ay imzaladığımız protokol ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin fiberleşme sürecini başlatıyoruz. Ayrıca ülke sınırlarını aşan hizmetlerimizle Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında dijital bir köprü kuruyoruz. Uluslararası pazardaki oyuncumuz TT International'ın denizaltı kabloları da kapsayan yaklaşık 50 bin kilometre fiber ağı ile uluslararası erişim gücüne katkı sunuyoruz. TT International ile 24 ülkedeki 135'i aşkın varlık noktamız ve 200'den fazla iş ortağımızla büyük bir iletişim trafiğinin merkezinde yer alıyoruz. Dijital çağın olanaklarını uluslararası alana taşıyoruz."

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Türk Telekom, Macaristan, Orta Doğu, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan Dijital Köprü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği
Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti
Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu meğer mağdurmuş Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu; meğer mağdurmuş
Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı
DEM Parti’nin komisyon üyesi Saruhan Oluç’tan ilk yorum DEM Parti'nin komisyon üyesi Saruhan Oluç'tan ilk yorum

11:10
Vicdansız hareket ’Canımız sıkıldı’ deyip esnafın tezgahını dağıttılar
Vicdansız hareket! 'Canımız sıkıldı' deyip esnafın tezgahını dağıttılar
11:07
Bir ’İrlandalı boksör’ vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
15:28
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
15:27
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bilinmeyenleri
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri
15:24
’’Oyunculuğu bıraktı’’ dediler, Şener Şen sessizliğini bozdu
''Oyunculuğu bıraktı'' dediler, Şener Şen sessizliğini bozdu!
15:12
Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti
Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti
15:02
YAŞ kararları açıklandı Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
15:01
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
14:55
CHP’den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
14:47
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
14:40
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’dan Galatasaray’a: Bunları...
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Galatasaray'a: Bunları...
14:24
DEM Parti’nin komisyon üyesi Saruhan Oluç’tan ilk yorum
DEM Parti'nin komisyon üyesi Saruhan Oluç'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 11:36:28. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Telekom'dan Dijital Köprü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.