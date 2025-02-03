Türk Telekom'dan Kadın Girişimciler İçin Dijital Destek

Ekonomi

Türk Telekom, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde yürüttüğü "Dijitalde Hayat Kolay" projesiyle kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta daha aktif rol almasını destekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, teknolojiyi "iyiliğe ve faydaya dönüştüren" kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Telekom'un 2019'da hayata geçirdiği ve 2024'te deprem bölgesindeki kadınlara öncelik verdiği proje kapsamında, bugüne kadar 30 bin kadına çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere dijital okuryazarlık, pazar ve müşteri analizi, e-ticaret, e-ticarette kriz yönetimi, sosyal medya pazarlaması ve sosyal medya fotoğrafçılığı konularında dijital pazarlama eğitimleri verildi.

Kadınların dijital becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimlere, deprem bölgesinden 2 bin kadın katıldı. Eğitimlerin ardından sunulan mentörlük ve hibe programını başarıyla tamamlayan 12'si deprem bölgesinden olmak üzere 20 girişimci kadın, iş geliştirme hibesine hak kazandı.

Hatay'dan Van'a, Samsun'dan Adana'ya Türkiye'nin farklı şehirlerinde faaliyetlerini sürdüren girişimci kadınlar, gıda, tarım teknolojileri, mobilya, tekstil, sağlık, yazılım, yayıncılık ve kozmetik gibi geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürüyor.

"Teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştüren çalışmalar gerçekleştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etme misyonlarının bir parçası olarak "Türkiye'ye Değer" başlığı altında gerçekleştirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle, teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştüren çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Önal, geliştirdikleri ürün ve hizmetlerin yanı sıra ekonomik, sosyal, bölgesel ve fiziksel sebeplerle toplumsal hayata eşit derecede katılamayan tüm kesimlerin bilgiye erişimine katkıda bulunduklarını, toplumsal meselelere teknolojik çözümler ürettiklerini bildirdi.

Dijitalde Hayat Kolay projesiyle 2024'te 15 binin üzerinde kadına ulaştıklarını kaydeden Önal, 20 girişimci kadının iş geliştirme hibesine hak kazanmasından gurur duyduklarına değindi.

Türk Telekom'un deprem bölgesindeki sosyal sorumluluk projelerinden bahseden Önal, şunları kaydetti:

"Üreterek güçlenen kadınların yanında olduğumuz gibi eğitimle teknolojiyi birleştirerek, deprem bölgesinde kurduğumuz 100. Yıl Kütüphaneleri ile yarının başarılı liderlerini de geleceğe hazırlıyoruz. Kızılay işbirliğinde depremden etkilenen öğrencilere yönelik başlattığımız 100. Yıl Kütüphaneleri Teknoloji ve Eğitim Desteği projesinden, 2024 boyunca 55 binden fazla öğrenci yararlanarak lise ve üniversite sınavlarında büyük başarılara imza attı."

Türk Telekom olarak fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sundukları 6 ildeki 11 kütüphane sayısını bu yıl 20'ye çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Önal, "Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle toplumun her kesimini teknolojinin sunduğu fırsatlarla buluşturmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.