Türk Telekom Tarifelerine Yüzde 38'e Varan Zam Yapacak - Son Dakika
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Türk Telekom Tarifelerine Yüzde 38'e Varan Zam Yapacak

Türk Telekom Tarifelerine Yüzde 38'e Varan Zam Yapacak

23.06.2023 19:02

Türk Telekom, 1 Temmuz itibarıyla tarifelerine yüzde 38'e varan zam yapacağını duyurdu. Paket ücretleri yanı sıra, hat dondurma, devir ve statik IP gibi hizmetler de zamlandı. Döviz kurundaki yükselişin teknolojik ürün ve hizmetlere yansımasıyla birlikte Türk Telekom da fiyat artışına gitti. Yeni fiyat listesi 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

Türk Telekom 1 Temmuz itibarıyla tarifelerine yüzde 38'e varan zam yapılacağını duyurdu. Paket ücretlerinin yanı sıra, hat dondurma, devir ve statik IP gibi hizmetler de zamlandı.

Döviz kurundaki yükseliş teknolojik ürün ve hizmetlere yansımaya devam ediyor. Türk Telekom da 1 Temmuz 2023 itibarıyla tarifelerine zam yapacağını açıkladı.

YÜZDE 38 FİYAT ARTIŞI

Firma, sabit internet hizmetlerindeki paketlere yüzde 38 oranında fiyat artışına gitti. Paket ücretlerinin yanı sıra, hat dondurma, devir ve statik IP gibi hizmetler de zamlandı.

YENİ FİYAT LİSTESİ

Türk Telekom tarifelerinde 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak fiyat listesi ise şöyle:

BİREYSEL TARİFELER

Türk Telekom'dan yüzde 38'e varan zam kararı

KURUMSAL TARİFELER

Türk Telekom'dan yüzde 38'e varan zam kararı

DİĞER ÜCRETLER

Türk Telekom'dan yüzde 38'e varan zam kararı

YAZLIK İNTERNET PAKETLERİ

Türk Telekom'dan yüzde 38'e varan zam kararı
YORUMLAR (1)
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Türk Telekom, Zam, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom Tarifelerine Yüzde 38'e Varan Zam Yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Telekom Tarifelerine Yüzde 38'e Varan Zam Yapacak - Son Dakika
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