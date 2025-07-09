Turka, Araç Muayene İstasyonu Bayilik Başvurularını Almaya Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Turka, Araç Muayene İstasyonu Bayilik Başvurularını Almaya Başladı

Turka, Araç Muayene İstasyonu Bayilik Başvurularını Almaya Başladı
09.07.2025 09:51
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Turka, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'da araç muayene istasyonları için bayilik başvurularını açtı.

Turka, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'da hizmet verecek araç muayene istasyonlarının bayilik başvurularını almaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2027-2047 dönemi araç muayene hizmetlerini yürütme hakkını kazanan MOI Ortak Girişim Grubu'nun markası Turka, Türkiye genelinde kuracağı istasyonlar için çalışmalarına hız verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonuyla yürütülen araç muayene işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi için mayısta sonuçlandırılan ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye genelinde yaygın bayilik sistemini oluşturacak.

Bu kapsamda Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'da hizmet verecek araç muayene istasyonları için bayilik başvuruları, "www.turka.com" sitesinden yapılabilecek.

Geçen yılın verilerine göre, Türkiye'de 12,5 milyon araca muayene hizmeti verilirken, bu sayı, tekrarlarıyla 15 milyona yükseldi. Türkiye, dünyada en fazla araç muayenesi yapılan ülkeler arasında yer alıyor.

"Gerekli hazırlıkları yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Türkiye genelindeki istasyon sayısını artırarak ilk etapta 249 istasyonu faaliyete geçireceklerini belirtti.

Salman, "Tüm Türkiye'de hayata geçirilecek bayilik sistemi için Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinden başvuruları 'www.turka.com' sitesinden almaya başladık. Turka adıyla ve 'Yeni Nesil Araç Muayene' vizyonuyla 15 Ağustos 2027'den itibaren sistemi devralarak araç muayene sisteminin hızlı, verimli ve insan odaklı olarak devam etmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayilik başvurularıyla ilgili şartları kurumsal internet siteleri üzerinden yayımladıklarını aktaran Salman, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde güvenilir iş ortakları ile çalışmayı hedefliyoruz. Buna göre, ilk dönem operasyonlarına yetecek düzeyde finansal yeterlilik istiyoruz. Ayrıca referans mektubu olan başvurulara değerlendirmede öncelik vereceğiz. İstediğimiz diğer belgeler ise firma tanıtım dokümanı, bir sayfalık niyet mektubu, eksiksiz doldurulan taşınmaz bilgi formu, tapu belgesi, kadastro parsel çapı, imar durumu belgesi ve arazi fotoğrafı. Tüm bu belgeleri eksiksiz getiren girişimciler, birden fazla ilde gerekli şartları yerine getirerek başvurularını gerçekleştirebilecek."

Cumhuriyet tarihinin en önemli ihalelerinden birini kazanarak yola çıktıklarını vurgulayan Salman, geçen yıl trafikte kayıtlı 31 milyondan fazla araç olduğunu ve her sene bir milyondan fazla araç satışının gerçekleştiğini anlattı.

Sayının bu hızla artmaya devam etmesi halinde, trafiğe çıkacak araçlarda muayenenin daha çok önem kazanacağına değinen Salman, "2027'de araç muayene işlemlerini devraldığımızda, 249 istasyonla faaliyetlerimize başlayacağız ve 5 yılda bir yapacağımız değerlendirmelerle ihtiyaç duyulan istasyon sayısını belirleyerek, sayıyı artıracağız. Bu yüzden, bizimle işbirliği içinde olacak girişimciler için bayilik sistemini hayata geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Salman, bakanlığın izni doğrultusunda ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde gerçekleştirecekleri yeniliklerde araç sahiplerinin memnuniyetine öncelik vereceklerini, büyük bir dönüşüm geçiren otomotiv sektöründeki gelişmelere uygun olarak sürüş güvenliğine ve elektrikli araçlara yönelik test programları oluşturacaklarını belirtti.

Hizmet verecekleri dönemin sonuna kadar Türkiye'deki araçların ve bu araçların ihtiyaç duyacağı muayenelerin sayısını öngören çalışmalar yaptıklarını kaydeden Salman, "İhtiyaç duyulan istasyon modellerini belirledik. Türkiye genelinde 4 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayıp, özellikle kadın istihdamına yönelik çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Mersin, Hatay, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turka, Araç Muayene İstasyonu Bayilik Başvurularını Almaya Başladı - Son Dakika

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