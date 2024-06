Ekonomi

Turkcell, EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste 3'üncü kez şampiyon olan ve yurda dönen Ampute Milli Futbol Takımı'na 3 milyon lira başarı ödülü verdiğini açıkladı.

İlk şampiyonluğa Türkiye'de 2017 yılında gerçekleşen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda ulaşan Ampute Milli Futbol Takımı, 2018 yılında Dünya Kupası'nda 2'nci olmayı başardı. Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda ise 2'nci kez şampiyonluk kupasını kazandı. Bu yıl Fransa'nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste 3'üncü kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı Türkiye'ye döndü. Milli sporcular İstanbul Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Turkcell, ana sponsoru olduğu ay-yıldızlı millilere 3 milyon lira başarı ödülü takdim etti.

"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ"

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Ampute Milli Futbol Takımı'nın tarihi bir başarıya imza atarak Türkiye'yi sevince boğduğunu söyledi. Dr. Koç, 15 yıldır engelli spor branşlarını destekleyerek sporcuların yanında olmaktan gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak yıllardır sporun birçok alanına destek oluyor ve her yıl bu desteği artırarak devam ettiriyoruz. Ülkemizde, sporu geliştirecek her fırsata katkı sağlamak bizler için çok önemli. Ampute Milli Futbol Takımımızın da ilk sponsoruyuz. Bugüne kadar ay-yıldızlı bayrağımızı şampiyonluklarla defalarca dalgalandıran Ampute Milli Futbol Takımızı ve Bedensel Engelli Spor Federasyonumuzu bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Bu vesile ile Turkcell olarak kendilerine 3 milyon liralık başarı ödülü vermekten mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da spora ve sporcularımıza her alanda yatırım yapmaya devam edeceğiz. Odağımızda sadece kupalar, madalyalar yok. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyoruz."

"TURKCELL'İN GÜCÜNÜ VE DESTEĞİNİ HEP YANIMIZDA HİSSETTİK"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç da Turkcell'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek "Turkcell'in gücünü ve desteğini her an yanımızda hissettiğimiz bir şampiyonadan daha tarihi bir zaferle döndük. Federasyonumuza 10 yıla yakın bir zamandır destek veren tüm yöneticilere şahsım ve takımımız adına şükranlarımı sunuyorum. Takımımız, bu değerli destekle özgüvenli bir şekilde ülkemizi uluslararası platformda bir kez daha başarıyla temsil etti. Bundan sonra da ülkemizin bayrağını birlikte algalandırmaya ve halkımızı gururlandırmaya devam edeceğiz."