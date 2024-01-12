 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye, 2023 yılında 120 ülkeye çay satışından 25 milyon 388 bin 621 dolar gelir elde etti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye, 2023 yılında 120 ülkeye çay satışından 25 milyon 388 bin 621 dolar gelir elde etti

Türkiye, 2023 yılında Belçika başta olmak üzere 120 ülkeye yaptığı çay satışından 25 milyon 388 bin 621 dolar gelir elde etti. Türk çayı, dünyada üzerine kar yağan tek çay olarak bilinmektedir. Türk çayı ihracatı, önceki yıla göre yüzde 11 artarak 25 milyon 388 bin 621 dolara ulaştı. En çok talep ise Belçika, Birleşik Krallık ve ABD'den geldi. Türkiye, çay ihracatını artırmak için çeşitli projeler yürütmekte ve yeni pazarlara açılmaktadır.

Türkiye, 2023 yılında 120 ülkeye çay satışından 25 milyon 388 bin 621 dolar gelir elde etti
12.01.2024 - 11:07,
Abone Ol

Türkiye, 2023 yılında Belçika başta olmak üzere 120 ülkeye yaptığı çay satışından 25 milyon 388 bin 621 dolar gelir elde etti.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünyada üzerine kar yağan tek çay olan Türk çayı, geçen yıl 120 ülke, özerk ve serbest bölgeye satıldı.

Önceki sene 22 milyon 808 bin 351 dolar olarak kayıtlara geçen Türk çayı ihracatı, 2023'te yüzde 11 artarak 25 milyon 388 bin 621 dolara ulaştı.

Her geçen yıl ihracatı artan Türk çayına en çok talep Belçika, Birleşik Krallık ve ABD'den geldi.

Belçika'ya geçen yıl 8 milyon 189 bin 149 dolarlık Türk çayı satıldı. Bu ülkeye çay ihracatından sağlanan gelir, 4 milyon 168 bin 419 dolar kazanılan 2022'ye göre yüzde 96 arttı.

Belçika'yı 3 milyon 231 bin 926 dolarla Birleşik Krallık, 2 milyon 780 bin 540 dolarla ABD takip etti.

Türkiye, geçen yıldan farklı olarak Polonya, Slovakya, Dubai, Brezilya, Antigua ve Bermuda, Gabon, Sao Tome ve Principe, Uruguay, Portekiz, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Togo, Letonya, Ruanda ve Zambiya'ya da çay sattı.

"İhracatımızın ve üretimimizin katlanarak artacağına inanıyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türk çayında ihracatı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda proje yürüttüklerini belirten Gürdoğan, 20 firmayla potansiyel ülkelere düzenleyecekleri ticaret heyetleri programlarının yanında Ticaret Bakanlığınca onaylanan Turquality Projesi kapsamında yurt dışı pazarlardaki fuarlarda reklam, tadım etkinlikleri organize ederek ihracatı daha üst noktalara taşıyacaklarını ifade etti.

Gürdoğan, şunları kaydetti:

"20-26 Ocak 2024'te Ur-Ge (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) projemizde yer alan firmalarımızla yeni üretim tekniklerinin incelenmesi, tecrübe paylaşımı ve iyi uygulama örneklerinin yerinde görülmesi amacıyla Japonya'ya teknik inceleme programı düzenleyeceğiz. Bu da çay ihracatında Japonya ile ülkemiz arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır."

Çay ihracatından 2024 yılı için beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Gürdoğan, "Bu yıl hem çay üretimde hem de ihracatında çok daha iyi noktalara geleceğimize inanıyoruz. İhracatımızın ve üretimimizin katlanarak artacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Belçika, Türkiye, Çay, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, 2023 yılında 120 ülkeye çay satışından 25 milyon 388 bin 621 dolar gelir elde etti - Son Dakika


11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24
Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15
Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59
Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47
CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44
Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı

Son Dakika
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47 CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44 Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı
10:29 Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
10:28 Kadınları falakaya yatıran kargocunun cezasında indirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 12:14:16. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, 2023 yılında 120 ülkeye çay satışından 25 milyon 388 bin 621 dolar gelir elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement