Türkiye, 2024'te 270 Petrol ve Gaz Kuyusunda Sondaj Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, 2024'te 270 Petrol ve Gaz Kuyusunda Sondaj Yapacak

Türkiye, gelecek yıl petrol ve gaz üretimi için 270 kuyuda sondaj yapmayı hedefliyor.

30.10.2024 12:47
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Türkiye, gelecek yıl petrol ve gaz üretimi için 270 kuyuda sondaj yapmayı hedefliyor.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan "2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan derlediği verilere göre, Gabar'da 2021'de Şehit Esma Çevik ve Şehit Teğmen Akdeniz, geçen yıl Şehit Aybüke Yalçın, bu yıl ise Mehmet İrfan Güler, Bülent Sadioğlu, ve Bulmuşlar sahasında keşfedilen petrol rezervlerinin toplamı 867 milyon varile ulaştı.

Böylece, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması çalışmaları kapsamında yerli petrol üretimi hız kazandı.

Bölgedeki sahalarda eylül itibarıyla üretim kuyularının sayısı 50'ye, petrol üretimi ise günlük 48 bin 100 varile ulaştı.

Üretimin başladığı tarihten itibaren geçen 3 yıllık dönemde Gabar bölgesinde kümülatif petrol üretimi 17,1 milyon varil oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 7 Ekim'de yaptığı açıklamaya göre, günlük petrol üretimi yaklaşık 110 bin varile ulaştı. Programa göre, üretimin 2025'te günlük 172 bin varile ulaşması hedefleniyor.

2025'te gaz üretim hedefi 3 milyar metreküp

Doğal gaz alanında ise 2023'te gaz üretimi bir önceki yıla göre yüzde 109 artarak 852 milyon metreküp olarak gerçekleşirken, yurt içi üretimin tüketimi karşılama oranı yüzde 1,7 oldu. Doğal gaz üretiminin bu yıl sonunda 2,8 milyar metreküpe, 2025'te ise 3 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor.

Karada ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz sahaları dahil olmak üzere denizlerde petrol ve gaz arama faaliyetleri kapsamında sismik ve sondaj faaliyetler yoğunlaştırılacak. Bu çerçevede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde petrol ve gaz arama ile üretimi çerçevesinde gelecek yıl 270 kuyuda sondaj yapılacak. Ayrıca, 21 bin kilometrekarelik üç boyutlu sismik veri toplanacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, 2024'te 270 Petrol ve Gaz Kuyusunda Sondaj Yapacak - Son Dakika

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