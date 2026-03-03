Türkiye, 47 Ülkeden Tech Visa Başvurusu Aldı

Türkiye'yi küresel teknoloji girişimlerinin çekim merkezi haline getirmeyi hedefleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Tech Visa Programı kapsamında 47 ülkeden başvuru alındı, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan 22 teknoloji girişimi projelerini Türkiye'ye taşıdı.

AA muhabirinin Bakanlık tarafından hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, dijital çağın en kritik alanlarından yapay zekanın vadettiği ekonomik değerden en üst düzeyde yararlanma prensibi doğrultusunda Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü "Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü" olarak yeniden yapılandırıldı.

Yeni kurumsal zeminle birlikte Bakanlık, yapay zeka teknolojilerinin güvenilir ve etik ilkelere uygun olarak geliştirilmesinde, kullanımı için veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesinin oluşturulmasında daha aktif rol üstleniyor.

Genel Müdürlük, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesinde, Türkiye'de bilişim sektörü, ileri teknoloji sektörleri, AR-GE, tasarım ve yenilik faaliyetleri alanlarında çalışan insan kaynağının geliştirilmesinde, iş gücünün dönüşümü ve dijital dönüşüm gibi konulardaki strateji ve politika çalışmalarında önemli faaliyetler gerçekleştiriyor.

Tech Visa Programı'na 47 ülkeden başvuru

Bu kapsamda yurt dışındaki girişimlerin ve teknoloji uzmanlarının Türkiye'ye kazandırılmasını teşvik eden Türkiye Tech Visa Programı kapsamında 47 ülkeden başvuru alındı. Değerlendirmesi olumlu sonuçlanan 22 teknoloji girişimi yenilikçi projelerini Türkiye'ye taşıdı. Geçen yıl itibarıyla Tech Visa Programı'ndan yararlanan girişim sayısı 58 oldu.

Ayrıca, teknoloji ve yenilik odaklı iş modelleri geliştiren girişimlerin belirlenmesi, kamu desteklerinden ve yatırım ekosisteminden etkin şekilde yararlanabilmeleri için geliştirilmiş resmi bir belgelendirme sistemi olan "teknogirişim rozeti" tanıtım çalışmaları ile rozete sahip girişimler için destek, teşvik, uygulama ve programların geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. 2025 yılı sonu itibarıyla 667 girişim bu rozeti almaya hak kazandı.

Bireylerin yetkinliklerini tanımlamak, kontrol etmek ve dijital dönüşümle ortaya çıkan yeni beceri ve yetkinliklerin dijital sertifikalar ve rozetlerle kanıtlanmasını sağlamak amacıyla akademi, iş dünyası ve kamu kurumları için geliştirilen Dijital Rozet Portalı üzerinden 225 bin alıcıya 400 bin sertifika veya rozet verildi.

Öte yandan, girişiminin erken aşamasını başarıyla geçmiş, hızlı büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji kuruluşlarının daha hızlı ölçeklenmesine ve küresel pazarlara açılmasına destek olan Turcorn 100 Programı'na yıl sonu itibarıyla kriterlere uygun bulunan 35 girişim dahil edildi.

Bakanlığın ana yatırımcısı olduğu 475 milyon lira büyüklüğündeki Teknoloji ve İnovasyon Fonu vasıtasıyla 8 teknoloji girişim şirketine toplam 123 milyon lira yatırım yapıldı.

Rekabet öncesi işbirliği desteklerine ilişkin faaliyetler

Rekabet Öncesi İşbirliği Programı (RİP) kapsamında da Milli Teknoloji Hamlesi'nin ana unsurlarından mobilite, elektrik-elektronik, tüketici elektroniği ve savunma gibi sektörlerin ihtiyacı olan entegre devre tasarım kabiliyetinin ülke genelinde geliştirilmesi amaçlandı.

Türkçe büyük dil temel modeline yapay zeka ajanları aracılığıyla özelleştirilmiş görevleri yerine getirebilme gibi çoklu yetenekler kazandırılması ve bu modelin farklı sektörlerde kullanılmak üzere uyarlanmasına yönelik Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi Çağrısı kapsamında proje başvuruları alındı.

Türkiye'de harita ve navigasyon alanında teknolojik gelişimi desteklemek, yerli ekosistemi güçlendirmek ve uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla RİP kapsamında "Harita ve Navigasyon Uygulaması Geliştirme" çağrısı oluşturuldu.

Enerji güvenliğini pekiştirecek, dışa bağımlılığı azaltacak, net sıfır emisyon hedefine katkı sunacak yüksek teknoloji reaktörleri ülkeye kazandıracak Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı da açıklandı.

İnsan kaynağına yönelik faaliyetler

Diğer yandan üniversiteler ile sektör arasında güçlü bir bağ kurarak nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesini hedefleyen Sektör Kampüste Programı, 2025 yılı itibarıyla 108 firma ve 204 üniversite paydaşlığıyla gerçekleştirildi, 330 ders ile 9 bin 573 öğrenci "Sektör Kampüste" derslerinde buluştu.

Yapay zeka, otonom sürüş teknolojileri ve çip tasarımı gibi ileri teknoloji alanlarında Türkiye'nin insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Milli Teknoloji Uzmanlık Programları'na 2024-2025 eğitim döneminde 2 bin 500 öğrenci kabul edildi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturacak teknoloji meraklısı gençleri yetiştirmeyi amaçlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, 81 ildeki 131 atölye ile faaliyet gösterirken, 2019'dan bu yana 11 teknoloji alanında 9 bin 490 öğrenci 3 yıllık eğitimini tamamladı.