Türkiye 5G ile Yapay Zeka Alanında İlerleme Sağlayacak

MUSTAFA ÇALKAYA/AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, 5G teknolojisiyle üretimde yapay zekanın daha rahat uygulanacağını belirterek, " Türkiye, 5G'ye geçişle otonom ve yapay zeka teknolojilerinde yeni çözümleri geliştirmek ve uygulamakta daha başarılı hale gelecek." dedi.

Varank, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'te AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kongrede son kullanıcı çözümlerinin gündeme geldiğini, yeni geliştirilen teknolojilerin sergilendiğini söyledi.

Kongrede bu yıl yapay zeka ve 5G teknolojilerinin gündem olduğuna işaret eden Varank, yapay zeka alanında dünyada büyük bir yarış olduğunu, ülkelerin bu alana ciddi yatırımlar yaptığını vurguladı.

Varank, bu sene Türkiye'nin 5G teknolojisine geçiş yapacağını anımsatarak, "Bu alandaki gelişmeleri takip ettik. Kongrede Çin ağırlıkta. Çin'in teknolojide de bir adım önde olduğunu görebiliyoruz. Türkiye olarak biz de bir yandan kendi teknolojisini geliştiren bir ülke olmaya gayret ederken, bir yandan da dünyadaki bu yarışta geri kalmamaya çalışıyoruz. Türk şirketlerinin buradaki ağırlığını artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Operatörlerin 5G'ye geçiş için hazır olduklarına dikkati çeken Varank, "5G demek, ilave hızlar, yeni yetenekler demek, otonom sistemlerin yaygınlaşması ve üretimde yapay zekanın daha rahat uygulanması demek. Bu manada 5G'ye geçişle Türkiye otonom ve yapay zeka teknolojilerinde yeni çözümleri geliştirmek ve uygulamakta çok daha başarılı hale gelecek." diye konuştu.

Yapay zekayla ilgili yasal düzenleme çalışmaları sürüyor

Varank, Türkiye'de yapay zeka algoritmalarını geliştirmeye çalışan şirketlerin olduğuna işaret ederek, ülkenin çözümlerinin piyasada çok sık görüleceğini bildirdi.

Bu alanda yürütülen çalışmaların yanında, yasal düzenlemelerin de devam ettiğini belirten Varank, söz konusu düzenlemeler için TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonunca çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Varank, öte yandan, ülkenin son dönemde özellikle teknoloji tabanlı girişimcilikte büyük yol katettiğine işaret ederek, özellikle yeni kurulan teknoparklar ve teknoloji fonlarının ülkedeki girişimciliği teşvik ettiğini sözlerine ekledi.