Türkiye 60 Ülkeye 94 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika
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Türkiye 60 Ülkeye 94 Milyar Dolar İhracat Yaptı

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Türkiye, hedef pazar olarak belirlediği 60 ülkeye bu yılın ilk yarısında 94 milyar dolar ihracat yaptı.

Türkiye, ihracat pazarlarını çeşitlendirmek ve yeni pazarlara açılmak amacıyla hedef pazar olarak belirlediği 60 ülkeye, bu yılın ilk yarısında 94 milyar dolarlık satış gerçekleştirirken, bu ülkelerle 233,3 milyar dolarlık ticaret hacmi elde etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ticaret Bakanlığınca yürütülen "İhracatta Hedef Ülkeler Stratejisi" çerçevesinde Türkiye'nin dış satımının yalnızca mevcut pazarlarda değil, stratejik görülen belirli ülkelere yoğunlaştırılması amaçlanıyor.

Türkiye'nin ihracat pazarlarını çeşitlendirmeyi, yeni pazarlara girişini kolaylaştırmayı ve Türk ürünlerinin küresel pazarlardaki payını artırmayı amaçlayan strateji doğrultusunda, hedef ülkeler belirleniyor. Bu ülkeler, küresel e-ticaretteki konumu, pazara giriş koşulları, coğrafi uzaklığı ve Bakanlığın ihracat politikaları dikkate alınarak, tespit ediliyor. Belirlenen ülkelere ihracat yapan firmalara ise tanıtım, sipariş karşılama hizmeti, sektörel ticaret ve alım heyeti ile pazaryeri komisyon gideri gibi birçok alanda destekler sunuluyor.

Halihazırda Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Filistin, Fransa, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Irak, İspanya, İtalya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kenya, Kolombiya, Kuveyt, Libya, Macaristan, Makedonya, Malezya, Meksika, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Slovakya, Suriye, Suudi Arabistan, Şili, Tanzanya, Tayland, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela ve Vietnam'ı kapsayan 60 ülke, ihracatta hedef pazarlar arasında bulunuyor.

Hedef pazarlardan 139,3 milyar dolarlık dış alım yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, söz konusu ülkelere yılın ilk 6 ayında 94 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Aynı dönemde, bu ülkelerden yapılan ithalat 139,3 milyar dolar oldu.

Böylece Türkiye, ocak-haziran döneminde, ihracatta hedef pazar olarak tespit ettiği ülkeler ile 233,3 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı.

Bu dönemde, en çok ihracatın yapıldığı hedef pazar, 11,2 milyar dolarla Almanya oldu. Bunu 8,5 milyar dolarla ABD, 8 milyar dolarla Birleşik Krallık, 7,2 milyar dolarla İtalya ve 5,7 milyar dolarla Fransa takip etti.

Almanya, NATO ülkeleri içindeki en önemli ticaret ortağı

Türkiye'nin geçen yıl itibarıyla NATO ülkeleri içindeki en önemli ticaret ortağı olan Almanya, aynı zamanda yatırım ve üretim açısından da öncelikli konumda yer alıyor. Ülkenin stratejik müttefiklerinden olan Almanya ile ikili ticarette, 60 milyar dolarlık hedef bulunuyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler karşılıklı yatırımlarla güçlenirken, Türk firmalarının Almanya'daki yatırımları 3 milyar dolara yaklaştı. Türk müteahhitleri ise söz konusu ülkede, bugüne kadar toplam değeri 2,8 milyar doları aşan 397 proje üstlendi.

Türkiye ile ABD de ikili ticarette 100 milyar dolarlık hedefini koruyor. İki ülke arasında, son dönemde özellikle beyaz eşya, tekstil, otomotiv, turizm, teknoloji, nükleer gibi stratejik sektörlerde işbirliği ve üçüncü ülke ortaklıkların geliştirilmesine yönelik çalışmalar öne çıkıyor.

ABD, Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat ve beşinci en büyük ithalat pazarı konumunda yer alırken, son dönemde Türk firmaları bu ülkede daha nitelikli, ileri teknolojiye dayalı, uzun vadeli yatırımlara imza atıyor.

Birleşik Krallık ile STA müzakereleri sürüyor

Türkiye-Birleşik Krallık ticari ilişkileri de son yıllarda özellikle mal ticareti, otomotiv, tekstil ve hazır giyim, makine, hizmetler, yatırım ve dijital ticaret alanlarında gelişiyor.

İki ülke arasında yürürlükte bulunan serbest ticaret anlaşmasının (STA) dijital ticaret ve yatırım başta olmak üzere, yeni alanları kapsayacak şekilde modernize edilmesine yönelik müzakereler devam ediyor.

İtalya ile ticari ilişkiler ise otomotivden plastiğe, makineden moda ürünlerine kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren 1600'den fazla İtalyan şirketi bulunurken, bunların ülkedeki toplam yatırımları 3,5 milyar dolara yaklaşıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye 60 Ülkeye 94 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika

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