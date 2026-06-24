Türkiye-AB Savunma İşbirliği Vurgusu

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Türkiye ile AB arasındaki daha yakın savunma ve güvenlik işbirliği, NATO-AB işbirliğini de kolaylaştıracak ve Avrupa'nın krizlere ve tehditlere daha etkili yanıt vermesini sağlayacaktır." dedi.

Balkan, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Savunma ve Güvenlik Zirvesi kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Avrupa İş Zirvesi işbirliğiyle düzenlenen "NATO Müttefikinden Sanayi Ortağına: AB-Türkiye Savunma İş Birliğinin Geliştirilmesi" başlıklı panelde konuştu.

Türk savunma sanayisinin temsilcileriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Balkan, "Türkiye olarak savunma sanayimizle gurur duyuyoruz. Türkiye, son yıllarda bu alanda çok önemli bir sıçrama gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Balkan, küresel düzeyde karşı karşıya olunan güvenlik ortamının da savunma sanayisinin gelişiminde etkili olduğunu aktardı.

"Savunma ve güvenlik şu anda Brüksel'in en önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor." diyen Balkan, AB kurumlarında, NATO çevrelerinde ve Avrupa genelindeki ikili diplomatik temaslarda savunma ve güvenliğin en çok konuşulan konuların başında geldiğini söyledi.

Balkan, "Türkiye, bir NATO müttefiki ve AB aday ülkesi olarak Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Jeostratejik konumumuz, iyi eğitimli silahlı kuvvetlerimiz ve NATO'nun ikinci büyük ordusu olarak sahip olduğumuz geniş kabiliyetler sayesinde onlarca yıldır Avrupa'nın ortak güvenliğine önemli katkılar sağlıyoruz. NATO'nun güneydoğu kanadını koruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Son yıllarda giderek güçlenen savunma sanayimiz Türkiye'nin hem bölgesinde hem de ötesinde bir güvenlik sağlayıcısı olarak rolünü güçlendiriyor." bilgisini veren Balkan, Türkiye'nin NATO misyonlarına ve operasyonlarına en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Balkan, "Müttefiklerimiz, gerektiğinde Türkiye'nin sorumluluk almaktan çekinmediğini çok iyi biliyor." dedi.

"Savunma Sanayii Forumu işbirliğini geliştirmek için önemli bir imkan sunacak"

Türkiye'nin 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlatan Yaprak Balkan, zirve marjında Savunma Sanayii Forumu düzenleneceğini ve bunun müttefiklere savunma sanayisi işbirliğini geliştirmek için önemli bir imkan sunacağını anlattı.

Balkan, Türk savunma sanayisinde bugün 3 bin 500'den fazla şirketin faaliyet gösterdiğini, sektörün 100 binden fazla kişiye istihdam sağladığını ve çalışanların yaş ortalamasının 34 olduğunu belirtti.

Genç ve dinamik iş gücünün Türk savunma sektörünün en önemli güçlerinden biri olduğuna işaret eden Balkan, yenilikçi AR-GE yaklaşımı sayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki yerlilik oranının yüzde 82'ye ulaştığını vurguladı.

Balkan, Türkiye'nin 2025 yılında 230 farklı savunma ürününü ihraç ettiğini ve toplam ihracat hacminin 10 milyar doların üzerine çıktığını belirterek, "İhracatımızın yaklaşık yüzde 56'sı NATO müttefikleri ve AB ülkelerine gerçekleştirildi." dedi.

Savunma alanında akıllı mühimmatlar, insansız hava araçları, kara araçları, zırhlı araçlar, askeri gemiler, uçak ve helikopter yapıları, radarlar ve simülatörlerin en fazla ihraç edilen ürünler arasında yer aldığına dikkati çeken Balkan, "Türkiye halihazırda Avrupa savunma sanayisinin tedarik zincirlerinin bir parçasıdır. Türk savunma şirketleri birçok AB üyesi ülkenin şirketleriyle üst düzeyde işbirliği yürütmektedir. Ancak ne yazık ki Türkiye-AB savunma ve güvenlik işbirliği zaman zaman Brüksel tarafında engelleniyor." diye konuştu.

"Dışlayıcı yaklaşım ortak çıkara zarar veriyor"

Büyükelçi Balkan, günümüz koşullarında her zamankinden daha yakın çalışılması gerektiğini, ancak bazı AB ülkelerinin dışlayıcı yaklaşımlarının ortak çıkarlara zarar verdiğini ifade etti.

"Türkiye ile AB arasındaki daha yakın savunma ve güvenlik işbirliği, NATO-AB işbirliğini de kolaylaştıracak ve Avrupa'nın krizlere ve tehditlere daha etkili yanıt vermesini sağlayacaktır." diyen Balkan, gelecek dönemde diyaloğu sürdüreceklerini ve işbirliğini geliştirecek fırsatları değerlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Balkan, AB'nin "Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)" ortak savunma finansman programına ilişkin, "Türkiye'nin SAFE mekanizmasına katılım başvurusu geçen yıl haziran ayında yapılmasına rağmen, AB Komisyonu bu başvuruyu üye ülkelerin değerlendirmesi için AB Konseyine dahi iletmedi." şeklinde konuştu.

AB içinde bazı üye ülkelerin itirazları nedeniyle süreçlerin ilerlemediğinin farkında olduklarını aktaran Balkan, "Ancak üye ülkelerle yaptığımız ikili görüşmelerde büyük çoğunluğun Türkiye ile savunma sanayisi alanında işbirliği yapmak istediğini görüyoruz. Bugün de birçok ülke Türkiye ile savunma alanında işbirliği yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Yaprak Balkan, NATO'nun Türkiye açısından temel ve vazgeçilmez bir kurum olduğunu, hiçbir girişimin NATO'ya zarar vermemesi gerektiğini belirterek, "AB'nin sonunda Türkiye ile daha yakın işbirliğinin hem güvenlik hem de ekonomik açıdan kendi çıkarına olduğunu göreceğine inanıyorum. Üye ülkelerin de Türkiye ile çalışmanın ekonomik avantajlarını giderek daha fazla fark ettiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Panelde ASELSAN Pazarlama Stratejileri Direktörü Ali Serdar Kılınç, Otokar Askeri Araçlar Bölümü İş Geliştirme Direktörü Tamer Sırcalı, Kale Grubu Savunma ve Havacılık Grup Başkanı Ali Rıza Alptekin, İtalyan savunma ve havacılık şirketi Leonardo'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Brüksel Ofisi Genel Müdürü Renzo Tomellini ile İspanyol savunma sanayisi şirketi Navantia'nın AB ve NATO Temsilcisi Fernando Miguelez Garcia da yer aldı.

Panelde konuşan savunma sanayisi temsilcileri de Türkiye'nin son yıllarda savunma alanında kaydettiği ilerlemeye dikkati çekerek, Türk şirketlerinin Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesinde ve tedarik zincirlerinde giderek daha önemli rol üstlendiğini vurguladı.