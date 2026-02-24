Türkiye-Azerbaycan Ticaret Hedefi: 15 Milyar Dolar - Son Dakika
Türkiye-Azerbaycan Ticaret Hedefi: 15 Milyar Dolar

24.02.2026 12:46
Türkiye ve Azerbaycan, ticaret hacmini orta vadede 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, iki ülke arasındaki ticaret hacminin orta vadede 15 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, "Türkiye ve Azerbaycan olarak birlikte üretmeyi, güçlenmeyi ve ülkelerimizi daha müreffeh yarınlara birlikte taşımayı amaçlıyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ile Azerbaycan İhracat ve Yatırımların Teşviki Ajansı (AZPROMO) ve Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) işbirliğinde, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Türkiye–Azerbaycan Ticaret Heyeti ve B2B Görüşmeleri" gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin açılış törenine, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, KOBİA Başkanı Orhan Memmedov ve AZPROMO İcra Direktörü Danışmanı Şebnem Allahverdiyeva katıldı.

Birol Akgün, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, ticaretin geliştirilmesi için gerekli güven ortamını ve uzun vadeli planlama imkanlarını oluşturmak için Azerbaycan'la eş güdüm halinde yoğun bir gayret içinde olduklarını belirtti.

Bölgesel ve küresel bazı gelişmelerle bağlantılı olarak uluslararası aktörlerin bu bölgeye olan ilgisinin giderek arttığına değinen Akgün, bazı risklerle beraber önemli fırsatlar barındıran yeni bir süreçten geçildiğini söyledi.

Birol Akgün, Türkiye ve Azerbaycan'ın bu süreçte ortak adımlarla hem bölgesel hem küresel konuları daha da güçlendirecek örnek bir işbirliği sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, Azerbaycan'ın karşılıklı eş güdüm halinde Ermenistan'la olan normalleşme sürecinin özellikle Zengezur Koridoru sayesinde doğu-batı hattında Orta Koridor'un güçlendirilmesi bakımından yeni bir başlangıcı oluşturacağını hepimiz yakından takip ediyoruz."

Bu çerçevede enerji, ulaştırma ve inşaat gibi sektörlere ek olarak, dijital teknolojiler, yapay zeka, bilişim ve finans teknolojileri gibi alanların büyük potansiyeller barındırdığını da değerlendiriyoruz. Özel sektörlerimizin bu kritik sektörlerdeki işbirlikleri için destek vermeye devam edeceğiz."

Özel sektörün kalkınmada, gelişmede, pazarların verimli şekilde kullanmasında etkin rol oynamasını istediklerini söyleyen Akgün, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini orta vadede 15 milyar dolar seviyesine yükseltme hedefimizi ortak çabalarımızla en kısa sürede gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Bunun da ötesinde Türkiye ve Azerbaycan olarak birlikte üretmeyi, güçlenmeyi ve ülkelerimizi daha müreffeh yarınlara birlikte taşımayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Geçen yıl 11 bin 300'ü aşkın firmamız Azerbaycan'a ihracat yaptı"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal bağların her geçen yıl daha da güçlendiğini belirterek, bugün burada ticaret yoluyla yeni işbirliklerinin temellerinin atılacağını dile getirdi.

TİM olarak 27 sektörle, 61 birlikle 160 bini aşkın ihracatçıyı temsil ettiklerini söyleyen Gültepe, "Türkiye'de dış ticareti ilgilendiren tüm konularda aktif rol alıyoruz. Fuarlar, alım heyetleri ve ticaret heyetleri faaliyetlerimiz arasında önemli yer tutuyor. O heyetlerden biri için bugün Bakü'deyiz." diye konuştu.

Gültepe, Türkiye ve Azerbaycan'ın bu coğrafyanın iki güçlü devleti olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi arzu edilen seviyenin gerisinde. Son dönemde ticaret hacmimiz yaklaşık 7 milyar dolara ulaştı. Tek millet, iki devlet olarak biz orta vadede bu tutarı 15 milyar dolara çıkaracak potansiyelin olduğuna inanıyoruz. Nitekim ülkelerimiz arasındaki tercihli ticaret anlaşmasının pozitif etkilerini gözlemliyoruz. Bu işbirliğinin kapsamını genişleten protokol de ticaretimize son derece olumlu yansıyor."

Anlaşmanın sunduğu avantajlarla geçen yıl 11 bin 300'ü aşkın firmamız Azerbaycan'a ihracat yaptı. Sektörlere baktığımızda, kimyevi maddeler ihracatımız 537 milyon dolarla ilk sırada yer alıyor. Kimyevi maddeleri 362 milyon dolarla savunma ve havacılık, 233 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörümüz takip ediyor. İthalatımızda ise kimyevi maddeler, demir ve demir dışı ürünler ile tekstil öne çıkıyor."

Azerbaycan ekonomisinin hızla büyüdüğüne işaret eden Gültepe, birçok alanda stratejik işbirlikleri yapılabileceğini söyledi.

"Koridor açıldığında Türk dünyasına doğrudan bağlanabileceğiz"

TİM Başkanı Gültepe, Karabağ ve Doğu Zengezur'daki projelere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Zengezur Koridoru, Nahçıvan üzerinden Bakü'ye kesintisiz kara bağlantısı sunacak. Bu ülkemiz için de büyük önem taşıyor. Koridor açıldığında Türk dünyasına doğrudan bağlanabileceğiz. Azerbaycan ise küresel bir lojistik merkezine dönüşecek. Ülkelerimiz arasında, farklı alanlarda önemli işbirlikleri için fırsatlar bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede gerginlikler ve belirsizlikler artarken ticareti güçlendirecek iradenin ortaya konulması gerektiğini söyleyen Gültepe, güçlü Türkiye, güçlü Azerbaycan için çalışmaya, üretmeye, ticareti ve dostluğu güçlendirmeye devam edeceklerini bildirdi.

"Verimli müzakereler yapılacağına inanıyoruz"

Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov ise son dönemlerde KOBİ'lerin ekonomilere önemli katkılar sağladığını belirterek, "Bu işletmelerin gelişimi, uluslararası işbirlikleri ve dış pazarlara erişim imkanlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Bu görüşmeler çerçevesinde, ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi, KOBİ'lerin ihracat potansiyelinin artırılması ve B2B iş görüşmelerinin genişletilmesi yönünde verimli müzakereler yapılacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan İhracat ve Yatırımların Teşviki Ajansı (AZPROMO) İcra Direktörü Danışmanı Şebnem Allahverdiyeva da iş insanları arasında bu tür büyük organizasyonların düzenlenmesinin iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesine ve Azerbaycan'daki yatırım fırsatlarının daha etkin değerlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

15 farklı sektörden 35 firma katılıyor

Verilen bilgilere göre, etkinlik kapsamında Türkiye'den katılımcı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, Azerbaycanlı iş insanlarıyla birebir iş görüşmeleri gerçekleştiriyor. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanıyor. Program, yeni iş ortaklıklarının kurulması, sektörel gelişmelerin değerlendirilmesi ve karşılıklı ticaret hacminin artırılması açısından önemli bir platform sunuyor.

Heyete, 15 farklı sektörden 35 Türk firması ve 38 firma temsilcisi katılım sağlıyor. Katılımcı sektörler gıda, kimya, kozmetik, otomotiv, inşaat, iklimlendirme, çelik, endüstriyel mutfak, makine, elektrik ve elektronik, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, ayakkabı, ev tekstili, bebek giyim ve yazılım şeklinde sıralanıyor.

İş görüşmeleri gün boyu devam edecek.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Türkiye-Azerbaycan Ticaret Hedefi: 15 Milyar Dolar
