Çete üyelerinin şoke eden yazışmaları: Ver iki yüz ben kurşunlarım - Son Dakika
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Çete üyelerinin şoke eden yazışmaları: Ver iki yüz ben kurşunlarım

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Çete üyelerinin şoke eden yazışmaları: Ver iki yüz ben kurşunlarım
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Çete üyelerinin şoke eden yazışmaları: Ver iki yüz ben kurşunlarım
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"Daltonlar" çetesinin sanal gruplar üzerinden "kurşunlanacak mekan", "yakılacak araba" ve "vurulacak insan" ilanları açarak 35 çocuğu tetikçi yaptığı kan donduran yazışmalar ortaya çıkarken; İstanbul merkezli 30 ilde düzenlenen dev operasyonda 89 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 30 ilde yeni nesil suç örgütlerinden "Daltonlar"a yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Emniyet güçlerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği baskınlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, sosyal medyada para ve lüks hayat vaatleriyle ağına düşürülüp tetikçi olarak kullanılan 35 çocuğun da yer alması dehşete düşürdü.

"VER İKİ YÜZ BEN KURŞUNLARIM"

Operasyonun ardından çete üyelerinin kan donduran çalışma yöntemlerini gözler önüne seren görüntüler ve yazışmalar ortaya çıktı. Suç örgütünün sanal ortamda gruplar kurduğu ve bu gruplar üzerinden adeta iş ilanı verir gibi suç talimatı dağıttığı belirlendi.

Çete üyelerinin gün içerisinde ilan açtığı başlıklar dikkat çekti:

  • Kurşunlanacak mekanlar
  • Yakılacak arabalar
  • Vurulacak insanlar

Söz konusu ilanları kabul eden çocukların eylemleri gerçekleştirdiği, gruplarda "Ver iki yüz ben kurşunlarım" şeklinde pazarlıkların yapıldığı tespit edildi. Çocukların hayatı adeta bir bilgisayar oyunu gibi görerek suça sürüklendiği bu yapı, kamuoyunda ve sosyal medyada büyük tepki toplarken, çocuklarını başıboş bırakarak bu suça zemin hazırlayan ailelerin de sorumluluk alması gerektiği yorumları yapıldı.

İşte dehşete düşüren o yazışmalar; 

Çete üyelerinin şoke eden yazışmaları: Ver iki yüz ben kurşunlarım
Çete üyelerinin şoke eden yazışmaları: Ver iki yüz ben kurşunlarım
İstanbulGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ütopik Yorumcu Ütopik Yorumcu:
    yazık çok yazık gençliğe 0 0 Yanıtla
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