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Türkiye-Birleşik Krallık arasında elektrikli araç ticareti anlaşması - Son Dakika
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Türkiye-Birleşik Krallık arasında elektrikli araç ticareti anlaşması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında elektrikli araçların ticaretinde sağlanan menşe kolaylığının 2027'ye kadar devam etmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı. Bu anlaşma sayesinde Birleşik Krallık'a elektrikli araç ihracatında 615 milyon dolarlık bir zararın önüne geçilmiştir.

Türkiye-Birleşik Krallık arasında elektrikli araç ticareti anlaşması
22.12.2023 - 09:53,
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamındaki elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığının 2027'ye kadar devam etmesinde anlaştıklarını bildirerek, "Bu sayede Birleşik Krallık'a elektrikli araç ihracatımızda yaklaşık 615 milyon dolar tutarında bir zararın önüne geçilmiştir." ifadesini kullandı.

Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesinin, elektrikli araçların menşe kurallarına ilişkin geçiş sürecini uzatma kararı aldığını belirtti.

STA kapsamında elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığının 2027'ye kadar devam etmesinde anlaştıklarını bildiren Bolat, elektrikli araçların esnek menşe kuralları ile Birleşik Krallık'a vergisiz ihraç edilmeye devam edeceğini aktardı.

Türkiye olarak, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık'taki potansiyel elektrikli araç üreticileri dahil girişimcilerin esnek menşe kurallarının devam ettirilmesi talepleri çerçevesinde, mevcut kuralların uzatılması amacıyla, konuyu uzun süredir takip ettiklerini hatırlatan Bolat, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere STA'mızın menşe protokolünde elektrikli akümülatörler ve elektrikli vasıtalara ilişkin esnek menşe kurallarının 2024 yılına kadar uygulanması söz konusuydu. 21 Aralık 2023 tarihinde alınan kararla bu süre 2027 yılına kadar uzatılmıştır. STA'mızdaki esnek menşe kurallarının uzatılmasının ülkemiz ve Birleşik Krallık'ın lehine olduğu hususunu, Birleşik Krallık'taki muhatabım, İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch ile temmuz ayında yaptığım görüşmemizde gündeme getirmiş ve konunun öneminin altını çizmiştim. Aynı zamanda konuyu, Avrupa Komisyonu Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile ekim ayında Brüksel'de yaptığımız görüşmede ele almış ve Türkiye-AB Gümrük Birliği çerçevesinde bu hususun değer zincirlerinin akışı için çok önemli olduğunu hatırlatmıştım."

Yoğun çabalar sonucu imzalanan kararı 1 Ocak 2024'te uygulamaya koymayı hedeflediklerini bildiren Bolat, bu kararla esnek menşe kurallarının devam ettirileceğine dikkati çekti.

Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracatçılarımızın bir süre daha anılan ürünler için STA'daki tercihli rejimden faydalanmaya devam etmesi sağlanmış ve yüzde 10'luk bir gümrük vergisine tabi olmaları önlenmiştir. Bu sayede, Birleşik Krallık'a elektrikli araç ihracatımızda yaklaşık 615 milyon dolar tutarında bir zararın önüne geçilmiştir. Öte yandan, bu süre zarfında belli firmaların da yatırımlarının sonuçlandırılmasına zaman kazandırılmış, 2027 yılına gelindiğinde, katı menşe kurallarına geçilse dahi yatırımlarla elde edilecek kazanımlarımızla yeni uygulamaya hazırlıklı olunması sağlanmıştır."

Bolat, gelecek dönemde, Togg ihracatı için de bu kararların önemli olduğuna işaret ederek, bu konuda iddialı olmaya devam edeceklerini vurguladı. Bolat, bu çalışmaların küresel ölçekte Türkiye'nin elektrikli araç ihracatı konusunda önde olmasını sağlayacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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