Türkiye CEO'su Aksoy: "5G frekans tahsislerinin bir an evvel yapılmasını önemsiyor ve destekliyoruz"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, "5G frekans tahsislerinin bir an evvel yapılmasını önemsiyoruz, 2022'de ihalenin gerçekleştirilmesi ve 2023 yılının başında hizmetin devreye alınması takviminin doğru bir zamanlama olacağını değerlendiriyor ve destekliyoruz." dedi.

Aksoy yaptığı açıklamada, bu sene Türkiye pazarında 15. yılını kutlayan Vodafone'un 2021'deki çalışmaları hakkında bilgi verirken, 2022'ye ilişkin beklentilerini paylaştı.

Türkiye'nin 81 ilinde 24,3 bine yakın 4.5G iletişim noktasıyla, 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olduklarını söyleyen Aksoy, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 9 ayında servis gelirlerimiz yüzde 19,1 artışla 11,8 milyar TL, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karımız yüzde 23 artışla 4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu sonuçlarla, son 5 yılın da rekor büyümesine imza attık. Büyüme performansımızı yatırımlarla da destekledik ve bu dönemde 1,7 milyar TL'lik yatırım yaptık. Vodafone Türkiye olarak, 24,7 milyon mobil ve 1,3 milyon sabit genişbant müşterisine hizmet veriyoruz. Dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17,6 milyon, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi ise yaklaşık 700 milyon oldu. 2021'de Türkiye pazarındaki 15'inci yılımızı kutladık.

Bu vesileyle, şirketimizin hem kendi ekosistemi üzerindeki dönüştürücü etkilerini, hem de ülke ekonomisine sunduğu katkıları değerlendirmek amacıyla, Politika Analiz Laboratuvarı iş birliğiyle çalıştığımız ekonomik etki analizi çalışmasına göre, son 15 yılda yaptığımız toplam yatırımın reel değeri 63 milyar TL oldu. Bu süreçte ekonomiye doğrudan etkimiz 152 milyar TL olurken, ekosistemimizle birlikte oluşan çarpan etkileriyle bu tutar 334 milyar TL'ye ulaştı."

Aksoy, 2020-2021 mali yılında, operasyonlar sonucunda Türkiye'de 58 bin kişilik tam zaman eşdeğerinde istihdamı doğrudan ve dolaylı olarak ortaya çıkardıklarına dikkati çekerek, tetiklenen etki ile bu sayının 127 bini bulduğundan bahsetti.

"Her Şey Yanımda'da bir yılda aylık 50 milyonun üzerinde tıklanmaya ve 1 milyonu aşkın siparişe ulaşmayı hedefliyoruz"

Hayata geçirdikleri ürün ve hizmetlerin etkilerinden ve kullanım oranlarından bahseden Aksoy, Vodafone Holding A.Ş. bünyesinde 11 şirketin faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Aksoy, Vodafone Pay mobil uygulaması, Vodafone Pay Kart ve Vodafone Mobil Ödeme servisinden oluşan Vodafone Pay ürün ailesinin toplam kullanıcı sayısının 3,5 milyonu aştığına dikkati çekerken, Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri ile 50 bin aktif poliçeye ulaştıklarını bildirdi.

Online alışveriş platformları "Her Şey Yanımda"yı kullanıma sunduklarını anımsatan Aksoy, "Toplam 10 ana kategoride 600 bini aşkın ürünün yer aldığı bu platformla, bir yılda aylık 50 milyonun üzerinde tıklanmaya ve 1 milyonu aşkın siparişe ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

"Yarını Kodlayanlar projemizle, Ağustos 2016'dan bu yana 210 bini aşkın çocuğa ulaştık"

Engin Aksoy, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında yapılan çalışmalara da değindi.

Son 14 yılda yaklaşık 4,2 milyon vatandaşın hayatına dokunduklarını belirten Aksoy, şu bilgileri verdi:

"Yaptığımız projeler ile yaratılan değerin reel karşılığı 104,3 milyon TL'ye ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi verdiğimiz 'Yarını Kodlayanlar' projemizle, Ağustos 2016'dan bu yana 210 bini aşkın çocuğa ulaşırken, proje için yaptığımız her 1 TL'lik yatırımla 4,4 TL değerinde sosyal fayda yarattık.

Kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek onları ekonomik hayata dahil etme hedefiyle hayata geçirdiğimiz 'Dijital Benim İşim' projesiyle ise 5 bini aşkın kadına dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verdik."

KOBİ'ler için yaptıkları çalışmalar çerçevesinde, 2021'de Vodafone müşterisi olsun ya da olmasın tüm esnaf ve KOBİ'lere ücretsiz Dijital Pazarlama Danışmanlığı hizmeti sunduklarını anımsatan Aksoy, Arama Motoru ve "Sosyal Medya konularında destek verdikleri bu hizmetten 100 bini aşkın KOBİ'nin yararlandığını aktardı.

"Son 2 yılda yenilenebilir enerjiye 5 milyon TL yatırım yaptık"

Vodafone'un sürdürülebilirlik çalışmalarına da değinen Engin Aksoy, özellikle yenilenebilir enerji kullanımı ve atık yönetimi konularına odaklandıklarından bahsetti.

Aksoy, "Son 2 yılda yenilenebilir enerjiye 5 milyon TL yatırım yaptık. Nisan 2021 itibarıyla yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçerek Türkiye'de şebekesinin tamamında yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör olduk. Diğer yandan, şebeke kaynaklı elektronik atıklarımızın yüzde 97'sini geri dönüştürürken, yüzde 3'ünü ise yeniden kullandık." dedi.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili deneyimlerini diğer ülkelere de aktardıklarını anlatan Aksoy, "Çalışan ihracını da sürdürdük ve bugüne kadar yarısı kadın olmak üzere 169 çalışanımızı yurt dışına transfer ettik. " bilgisini verdi.

"2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz"

Vodafone CEO'su Aksoy konuşmasında, 2022 yılı öngörülerini de paylaştı.

2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefinde olduklarını aktaran Aksoy, şu bilgileri verdi:

"Sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçiyoruz. Dijitalleşmenin gücünü kullanarak, dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı, dijitalleşmek isteyen işletmelerin en önemli destekçisi olma yönünde adımlar atıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için 'Yeni Nesil Bağlantı, Vodafone Yanımda ve Vodafone Business' unsurlarından oluşan planımıza odaklanıyoruz. Buna göre, altyapımızı en yeni teknolojilerle geliştirerek müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ediyoruz. Vodafone Yanımda'nın her gün girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir "süper uygulama" olması için yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

Kurumsal alanda ana odaklarımızın yanı sıra Veri Merkezi, Bulut Çözümleri, Siber Güvenlik, Özelleştirilmiş Mobil Ağ ve IoT alanlarında yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki 5 yıl boyunca katlanarak artan bir hızda büyümeyi planlıyoruz. Bu üçlü büyüme planımız dışında müşteri deneyimi tarafında da 3 odak noktamız var. Birincisi, şirketimizi yüzde 100 dijital yetkin bir şirket haline getirmek istiyoruz, ikincisi, müşteri deneyiminde şampiyonluk hedefimiz doğrultusunda özellikle ürün ve servislerimizde müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmak istiyoruz, üçüncüsü, amaç odaklı bir marka olarak, kadınların güçlenmesi, gençlere dijital yetkinlik kazandırılması ve çevre gibi konulardaki odağımıza ekosistemizi de dahil ederek devam edeceğiz."

"2030 yılında tamamen dijital bir Türkiye hayal ediyoruz"

Türkiye'de çalışmaları süren 5G konusuna da değinen Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlığımızın hazırladığı Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı ve Cumhurbaşkanlığı Kalkınma Planı'nda belirtildiği üzere, güçlü bir dijital altyapının oluşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak üzere tüm hanelere yüksek hızlı genişbant sağlanmasının ve 5G teknolojisinin tam anlamıyla hayata geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu adımların hayata geçirilmesi ile ülkemizin dijitalleşme yolunda önemli adımlar atmış olacağına inanıyoruz. Biz 2030 yılında tamamen dijital bir Türkiye hayal ediyoruz. 2030'a kadar sektörler, devlet kurumları ve vatandaşlar dahil olmak üzere toplumun tüm bileşenlerini yeni nesil teknolojiler ile buluşturmak ve tamamen dijitalleşmiş bir ülke olmak için bugünden gerekli adımları atmak önem taşıyor.

Türkiye'nin 5G'ye geçiş sürecine sadece bir teknoloji evrimi olarak bakmamak gerekiyor. Daha geniş bir pencereden bakarsak, tam anlamıyla dijitalleşmiş bir ülke olma yolunda atılan önemli bir adım. 5G, yeni ve kullanıcı deneyimi açısından 4.5G'ye göre daha güçlü ve etkin alternatifler sunan bir teknoloji. Bu nedenle, 5G frekans tahsislerinin bir an evvel yapılmasını önemsiyor ve destekliyoruz. Ülkemize 5G teknolojisinin kapılarını açacak bu tahsislerin, ülkemizin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyoruz."

"5G'nin Türkiye'nin ekonomik büyümesi üzerinde önemli etkileri olacak"

5G'nin Türkiye'nin ekonomik büyümesi üzerinde de önemli etkileri olacağını dile getiren Aksoy, dünyada 70'i aşkın ülkede 180'in üzerinde ticari 5G şebekesinin kullanıma sunulduğunu aktardı.

Aksoy, "Biz de ülkemizde uygun yatırım koşullarının oluşması sağlanarak, frekans tahsislerinin bir an evvel yapılmasını istiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından şifahen paylaşılan 2022'de ihalenin gerçekleştirilmesi ve 2023 yılının başında hizmetin devreye alınması takviminin doğru bir zamanlama olacağını değerlendiriyor ve destekliyoruz. Daha iyi, güncel, hızlı, kapasiteli hizmet verebilmemiz için yeni frekanslara ihtiyacımız var. Bu süreçte, spektrum kaynaklarının yatırımı teşvik eden yetkilendirme süreçleri ile tahsis edilmesi çok kritik olacak." ifadelerini kullandı.

"Fiber meselesi, memleket meselesi"

5G teknolojisinin hayata geçmesinde fiber altyapının yaygınlaşmasının önem taşıdığına dikkati çeken Aksoy, fiber meselesinin ortak sahiplenilmesi gereken bir memleket meselesi olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin, hak ettiği fiber kapsamasına ve penetrasyon düzeyine sahip olması için yatırımların hızlanması gerekiyor." diyen Aksoy, şunları söyledi:

"Bu anlamda, ülke kaynaklarının verimli kullanılması için ortak yatırıma imkan sağlayacak bir ortak altyapı şirketi kurulmasının ülkemizde yatırımların hızlanmasını sağlayacağını düşünüyoruz. Ortak altyapı şirketi kurulması için Varlık Fonu liderliğinde çalışma başlatılmasına yönelik girişimler oldu. Biz bu gelişmelerin önümüzdeki dönemde hız kazanacağına inanıyoruz ve somut adımlar bekliyoruz. Bunun yanı sıra mevcut fiber altyapıya erişim düzenlemelerinin tamamlanması da hem sektör hem de tüketicilerin gelişmiş hizmet kalitesi beklentileri açısından önem taşıyor.

Paylaşım yapacağımız alanlar sadece fiberle sınırlı değil, mobil altyapıda da ortak paylaşıma sıcak bakıyoruz. Kulelerin ortak olması, altyapının paylaşımı, bazı sistemlerin ortak kullanılması gibi sektörün önünü açacak, hizmetin yaygınlaşmasını sağlayacak çözümler hayata geçirilebilir. Kulenin paylaşımı, kulenin üzerindeki ekipmanların paylaşımları gibi adımlar yatırımları hızlandırabilir. Hem fiber ortak altyapı hem mobil ortak altyapı operatörler arasında çalışılabilecek konular. Sektör olarak birlikte çalışmayı da etkinleştirerek daha büyük bir katma değer yaratabileceğimize inanıyorum."

Engin Aksoy, Vodafone olarak, hem sabit hem mobil pazarda altyapı paylaşımına, yatırımları hızlandıracak ve bu sayede daha yaygın ve daha iyi bir hizmet sağlayacak her çözüme sıcak baktıkları çağrısında bulundu.