Türkiye'de 19 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de 19 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-haziran döneminde 19 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. İstanbul, haziran ayında 4 milyar 31 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kocaeli ve İzmir de ihracatta önemli paya sahip iller arasında yer aldı. Ayrıca, 36 il de ihracatını artırdı.

05.07.2024 09:27
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??????? Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-haziran döneminde 19 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi, 36 ilde de ihracat arttı.

Bakanlık, haziran ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, İstanbul, haziran ayında 4 milyar 31 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 azaldı.

İstanbul'u, 2 milyar 231 milyon dolar ve yüzde 8,8 azalışla Kocaeli, 1 milyar 555 milyon dolar ve yüzde 19 azalışla İzmir takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 568 milyon 205 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 439 milyon 718 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar, ???????400 milyon 23 bin dolarla kazanlar, makineler izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 715 milyon 553 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı 303 milyon 951 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 161 milyon 777 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar takip etti.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 374 milyon 530 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 170 milyon 101 bin dolarla demir ve çelik, 134 milyon 145 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

İlk 3 ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İstanbul'un ihracatında, 375 milyon 76 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 227 milyon 269 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 191 milyon 487 bin dolarla ABD izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 244 milyon 802 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkeyi 141 milyon 122 bin dolarla Almanya ve 134 milyon 631 bin dolarla Slovenya takip etti.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 224 milyon 926 bin dolarla ABD oldu. Bu ülkeyi 138 milyon 828 bin dolarla Almanya ve 118 milyon 656 bin dolarla Hollanda izledi.

Buna göre, ocak-haziran döneminde 19 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 36 il de ihracatını artırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de 19 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika

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