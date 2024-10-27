Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 879 bin 607 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 450 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 696 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 672 megavatsaatle 05.00'te kaydedildi.

Günlük bazda 879 bin 607 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 450 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,5 ile doğal gaz ve yüzde 13,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye dün 18 bin 274 megavatsaat elektrik ihracatı, 116 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.