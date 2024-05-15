Türkiye'de İkinci Kiraz Hasadı Bilecik'te Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İkinci Kiraz Hasadı Bilecik'te Gerçekleştirildi

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Türkiye'de ikinci kiraz hasadı Bilecik'in Küre Köyü'nde yapıldı. Kirazın fiyatı ise bir zincir markette 199 liraya kadar çıktı.

15.05.2024 12:16
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Tarlada 39, markette 199 lira

Türkiye'de ikinci kiraz hasadı Bilecik'te gerçekleştirildi

Bir zincir markette kiraz 199 liraya satılıyor

Nurcan Aşık: "Bu sene fiyatlar ucuz, kilosu kiraza göre değişiyor"

Fatih Turan: "Burada 35-45 liradan alıyorlar, İstanbul'da bu kiraz 200 TL"

Küre Köyü Hali'nde kiraz alıcısı Ramazan Palacıoğlu; "Burada parayı pazarcı kazanıyor"

Köy Muhtarı Eyüp Seylan; "Türkiye'de en erken çıkan ikinci kiraz"

"Ortalama verim 500-600 ton gibi rekolte beklentimiz var"

BİLECİK - Türkiye'de geçtiğimiz günlerde ilk olarak İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde başlayan kiraz hasadı, ikinci olarak Bilecik'te yapıldı. Bu yıl ilk hasat toptan 35-45 liradan İstanbul hallerine giderken bir zincir markette 199 liradan satıldığı görüldü.

Bilecik'in kirazı ile meşhur Küre Köyü'nden 'erkenci' diye adlandırılan kirazın ilk hasadı yapılıyor. Köylüler yerinde 35-45 lira arasında olan kirazın fiyatının Söğüt ve Bilecik pazarında 70 liraya, İstanbul'da ise 120 liraya kadar çıktığını söyledi. Bir zincir markette ise kirazın 199 liradan satıldığı görüldü.

"Bu sene fiyatlar ucuz, kilosu kiraza göre değişiyor"

Kiraz üreticisi Nurcan Aşık, yaklaşık 1 hafta önce ufak ufak hasada başladıklarını anlatarak, "Biz buna 'Kara bodur' cinsi deriz. Bundan sonra Napolyon kiraz olur bu bölgede. Bu sene fiyatlar ucuz, kilosu kiraza göre 30 ile 45 lira arasında değişiyor. Biz halde toptana veriyoruz. İstanbul, Ankara gibi illere gidiyor" dedi.

"Bu kiraz burada 45 liradan alıyorlar, İstanbul'da bu kiraz 200 TL"

Başka bir kiraz üreticisi Fatih Turan ise topladığı kirazı Küre Hali'nde 45 liradan alıcı bulduğunu söyleyerek, "Bu kiraz burada 45 liradan alıyorlar, İstanbul'da bu kiraz 200 TL. Bizim bundan şikayetimiz var. Niye aracılar bizden daha fazla kazanıyor. Biz 1 sene boyunca buna emek veriyoruz, en iyisini yetiştiriyoruz. Bu haksızlık bunun önüne geçmemiz lazım" dedi.

"Burada parayı pazarcı kazanıyor"

Küre Köyü Hali'nde kiraz alıcısı Ramazan Palacıoğlu da, alıcı il satıcı arasındaki fiyat farkına değinerek, "Bunun fiyatı 35 lira. Yumuşaklığına göre, sertliğine göre ona göre değerlendiriyoruz. Kadıköy, İstanbul, Bayrampaşa oralara gidiyor. Bunu pazarcı kazanıyor. Buradan biz komisyon gönderiyoruz mesela bunu 35'e sattık oradaki 50 liraya satar pazarcı da artık üzerine ne varsa. Pazarcılar kazanıyor" dedi.

"Türkiye'de en erken çıkan ikinci kiraz"

Köy Muhtarı Eyüp Seylan, "Türkiye'de kiraz ilk önce İzmir Kemalpaşa'da çıkar. Yaklaşık 1 hafta sonra köyümüzde kiraz çıkar. Türkiye'de en erken çıkan 2'inci kirazdır. Bölge mikro klima iklime sahip. Bölgemizde yaklaşık 3 bin dekarlık alanda kiraz üretimi yapılmaktadır. Ortalama 500-600 ton gibi rekolte beklentimiz var. Bu sene verim biraz düşük. Rekolte düşük olduğundan ihracat yapamıyoruz. Kirazlarımız iç piyasaya gidiyor. Ağırlıklı olarak İstanbul, Bayrampaşa ve Kadıköy hallerinde olmakla beraber yerel pazarcılarda pazarlarında çıkartıyorlar. Kilosu 35-50 lira arasında değişiyor. Cinsine, kalitesine göre fiyatlandırma burada yapıyoruz. Piyasa serbest" dedi.

Bu arada, Bilecik'teki bir zincir markette kirazın 199 lira olması dikkati çekti.

Kaynak: İHA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İkinci Kiraz Hasadı Bilecik'te Gerçekleştirildi - Son Dakika

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