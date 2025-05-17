Türkiye'de İlk 4 Ayda 690 Bin Taşıt Kaydı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'de İlk 4 Ayda 690 Bin Taşıt Kaydı

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 690 bin 209, en çok İstanbul'da kaydedildi.

17.05.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de ocak-nisan döneminde 690 bin 209 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, bunların yaklaşık yarısı İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da yollara çıktı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yurt içinde trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artışla 31 milyon 976 bin 22 oldu.

Söz konusu taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 20,3'ünü motosiklet, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 7,1'ini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 azalışla 690 bin 209'a geriledi. Bu taşıtların illere göre dağılımı incelendiğinde, en çok kaydın İstanbul'da yapıldığı görüldü. Bu dönemde kentte 196 bin 328 taşıt trafiğe çıktı. İstanbul'u, 58 bin 280 kayıtla Ankara, 41 bin 514 kayıtla İzmir ve 29 bin 109 kayıtla Antalya izledi.

Böylece ocak-nisanda döneminde 4 büyük şehirde trafiğe kaydedilen 325 bin 831 adet araç, ülke genelinde yollara çıkan araçların yaklaşık yarısını oluşturdu.

İstanbul'da ocakta 56 bin 525, şubatta 37 bin 760, martta 53 bin 271 ve nisanda 49 bin 372 taşıtın kayıt işlemi gerçekleştirildi. Ankara'da da ocakta 17 bin 498, şubatta 12 bin 47, martta 14 bin 818 ve nisanda 13 bin 917 taşıt trafiğe kaydoldu.

İzmir'de ocakta 9 bin 425, şubatta 8 bin 432, martta 12 bin 252 ve nisanda 11 bin 405 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Antalya'da ocakta 5 bin 800, şubatta 5 bin 769, martta 8 bin 771, nisanda 8 bin 769 taşıt yollara çıktı.

Yılın ilk 4 ayında trafiğe kaydı yapılan araçların illere göre dağılımı şöyle:

İller/AylarOcakŞubatMartNisanToplam
İstanbul56.52537.76053.27149.372196.928
Ankara17.49812.04714.81813.91758.280
İzmir9.4258.43212.25211.40541.514
Antalya5.8005.7698.7718.76929.109
Bursa6.1625.3797.8237.31126.675

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Antalya, Türkiye, ankara, Ulaşım, trafik, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İlk 4 Ayda 690 Bin Taşıt Kaydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi 2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi
MSB’den DEM Partili Bakırhan’ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni’den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi 2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi
Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan Görüntüler ortaya çıktı Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan! Görüntüler ortaya çıktı
Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu’nu getiriyor Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor
Ana de Armas ve Tom Cruise ilişkisini canlı yayında doğruladı Ana de Armas ve Tom Cruise ilişkisini canlı yayında doğruladı
Edi Rama’nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu Erdoğan takılmadan edemedi Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi
Dolmabahçe’de ikinci görüşme Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
Kerem Aktürkoğlu’ndan TFF’ye olay tepki Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki
5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak 5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak

11:58
Gaziantep’te fabrikada buhar kazanı patladı Yaralılar var
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
11:46
Putin ve Zelenski görüşecek mi Kremlin’den açıklama var
Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin'den açıklama var
10:42
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze’deki tüm çocuklar öldürülmeli
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
08:19
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler
Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
14:58
Çin’den tehlikeli hamle: Batı’ya sattığı güneş panellerine gizli ’’Öldürme Düğmesi’’ yerleştirdi
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli ''Öldürme Düğmesi'' yerleştirdi
14:50
İlk görüşme gerçekleşti Erol Bulut Süper Lig’e geri dönüyor
İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig'e geri dönüyor
14:37
’’Dağ başında soğuk varmış’’ türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
''Dağ başında soğuk varmış'' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
14:35
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
14:25
Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna’nın Rusya’dan 3 isteği var
Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var
14:22
Uber sürücüsü, ’Çılgın Gözlerin Var’ diyen yolcuya silah çekti
Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti
14:19
DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi
DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi
14:14
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu
14:01
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 12:51:15. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de İlk 4 Ayda 690 Bin Taşıt Kaydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.