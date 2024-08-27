Türkiye'de İnternet Kullanım Oranı Yüzde 88,8'e Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İnternet Kullanım Oranı Yüzde 88,8'e Ulaştı

Türkiye'de bu yıl 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 88,8'e ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, internet kullanım oranı geçen yıla göre artış gösterdi. Ayrıca, e-Devlet hizmetlerini kullananların oranı da açıklandı.

27.08.2024 11:17
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Türkiye'de bu yıl 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 88,8'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumunca yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2024'ün sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ülkede internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 88,8 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde 87,1 olarak kayıtlara geçmişti. İnternet kullanım oranı bu yaş grubundaki erkeklerde yüzde 92,2, kadınlarda yüzde 85,4 olarak kaydedildi.

e-Devlet kullananların oranı yüzde 73,7 oldu

Son bir yıl içinde özel amaçla resmi makamların internet sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 73,7 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, erkeklerde yüzde 80,7 iken kadınlarda yüzde 66,7 olarak gerçekleşti. e-Devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek yüzde 92,1 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük yüzde 25,6 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

Bireylerin e-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, yüzde 68,6 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu, yüzde 47,9 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve yüzde 45,1 ile kamu kuruluşlarına ait internet sitelerinden bilgi edinme takip etti.

İnternetten en çok giyim, ayakkabı ve aksesuar satın alındı

2023 yılında yüzde 49,5 olan internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı bu yıl yüzde 51,7'ye çıktı. Mal, hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 54,1, kadınlarda yüzde 49,3 olarak gerçekleşti. Bu oran, en son mal, hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde, bireylerin yüzde 38,8'inin yılın ilk 3 ayında mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği belirlendi.

2024 yılının ilk 3 ayı içinde mal veya hizmet satın alan ya da sipariş verenlerin yüzde 76,7'si giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu, yüzde 47,5 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, yemek servisi şirketlerinden yapılan teslimatlar, yüzde 34 ile gıda ürünleri, yüzde 32,4 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 29,2 ile temizlik ürünleri ve kişisel bakım malzemeleri izledi.

Erkeklerin yüzde 70,3'ü giyim, ayakkabı ve aksesuar yüzde 49,2'si lokantalardan, fast food zincirlerinden, yemek servisi şirketlerinden ürün satın alırken, yüzde 33,5'i gıda ürünleri alışverişi yaptı. Kadınların yüzde 83'ü giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 46,6'sı kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 45,9'u lokantalardan, fast food zincirlerinden, yemek servisi şirketlerinden ürün satın aldı.

Bireylerin yüzde 86,2'si WhatsApp kullandı

Eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı, bu yıl geçen yıla kıyasla 4,9 puan azalarak yüzde 13,9'a geriledi. Bu oranın erkekler için yüzde 13,7, kadınlar için yüzde 14,1 olduğu tespit edildi.

Bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 86,2 ile WhatsApp, yüzde 71,3 ile YouTube ve yüzde 65,4 ile Instagram oldu. Erkeklerin en fazla yüzde 89,5 ile WhatsApp, yüzde 74,7 ile YouTube ve yüzde 67 ile Instagram uygulamalarını, kadınların yüzde 82,9 ile WhatsApp, yüzde 68 ile YouTube ve yüzde 63,9 ile Instagram uygulamalarını kullandığı belirlendi.

İnternet kullanan bireylerin en fazla kullandıkları sistem ve cihaz türlerinin sırasıyla yüzde 47,9 ile internet bağlantılı TV, yüzde 10,2 ile robot süpürgeler, buzdolapları, fırınlar, kahve makineleri gibi ev aletleri ve yüzde 9,7 ile akıllı saat, spor veya direnç bandı, gözlük ya da kulaklıklar, güvenlik takip cihazları, aksesuarlar, giysi veya ayakkabılar olduğu gözlendi.

Son 3 ay içinde internet kullanan bireylerin yüzde 89,2'si cep telefonu, akıllı telefon, tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayar satın aldığında fiyatın önemli olduğunu belirtti. Bunu yüzde 71,7 ile donanım özellikleri, yüzde 67,4 ile marka, tasarım veya boyut izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İnternet Kullanım Oranı Yüzde 88,8'e Ulaştı - Son Dakika

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