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Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık yükseliş var - Son Dakika

Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık yükseliş var

06.12.2021 12:09

Döviz kurundaki artışlar nedeniyle otomobil fiyatları da zamlanmaya devam ediyor. Firmaların yeni listesine göre 200 bin TL'nin altında otomobil bulmak zorlaştı. 10 gün önceki fiyatlarla yeni fiyatlar karşılaştığında aynı marka ve model araçlarda 47 bin liraya varan artış yaşandı.

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır otomobil almaya odaklandı. Öte yandan arz sıkıntısı, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği koşullar fiyatların her geçen gün artmasına neden oluyor.

KASIMDA YÜZDE 20 İLA 60 ARASINDA ARTIŞ

Kısa bir zaman önce, 2021 yılı kasım ayında gerçekleşen otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azaldığı da öğrenilmişti. Döviz kurundaki artış, ekonomik krizi her geçen gün derinleştirirken; otomobiller de fiyat artışından ciddi oranlarda etkilendi. Otomobil fiyatlarının kasım ayında yüzde 20 ila 60 arasında artış gösterdiği bildirildi.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN OTOMOBİLLERİN 10 GÜNLÜK FİYAT DEĞİŞİMİ

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından Türkiye'de üretilen en ucuz otomobillerin 10 günlük fiyat değişimini paylaştı.

Otomobil fiyatlarındaki değişim şu şekilde gerçekleşti:

  • 10 gün önce 193 bin 900 lira olan Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy fiyatı, 10 gün sonra 223 bin 900 lira oldu.
  • 10 gün önce 210 bin 900 lira olan Hyundai i20 1.4 MPI 6 MT Jump fiyatı,10 gün sonra 263 bin 400 lira oldu.
  • 10 gün önce 193 bin 700 lira olan Hyundai i10 1.0 MPI Jump fiyatı, 10 gün sonra 240 bin 700 lira oldu.
  • 10 gün önce 214 bin 900 lira olan Renault Clio Joy 1.0 Sce fiyatı, 10 gün sonra 247 bin lira oldu.
  • 10 gün önce 231 bin 200 lira olan Toyota Corolla 1.5 Vision fiyatı, 10 gün sonra 254 bin 300 lira oldu.
Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık artış var
Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık yükseliş var

Otomobil, Türkiye, Kasım, Döviz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık yükseliş var - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık yükseliş var - Son Dakika
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