Türkiye'de Yabancılara Konut Satışı Mayısta Yüzde 34,8 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Yabancılara Konut Satışı Mayısta Yüzde 34,8 Azaldı

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 azalışla 2 bin 64'e geriledi. Yabancılara yapılan satışlarda Antalya ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışları ise yüzde 63,9 azaldı.

13.06.2024 10:31
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Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 azalışla 2 bin 64'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta yabancılara 2 bin 64 konut satıldı. Söz konusu satışlar, mayısta yıllık bazda yüzde 34,8 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,9 olarak belirlendi.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 797 konutla Antalya aldı. Bu ili 668 konutla İstanbul ve 164 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara konut satışı ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8 azalarak 9 bin 21 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Mayısta Rusya vatandaşları Türkiye'den 437 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını 207 konutla İran, 171 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,9 azalarak 9 bin 909'a düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,7 azalışla 44 bin 602 oldu.

Mayıs ayındaki ipotekli satışların 2 bin 316'sı, ocak-mayıs dönemindeki satışların 10 bin 629'u ilk el satışları olarak hesaplandı.

İlk el konut satışları arttı

Türkiye genelinde diğer konut satışları, mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 100 bin 679 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91 olarak kaydedildi.

Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artışla 421 bin 159 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, mayısta yıllık bazda yüzde 3,3 artarak 35 bin 558'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32,2 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 147 bin 899'e yükseldi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalış göstererek 75 bin 30'a geriledi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 67,8 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 azalışla 317 bin 862 oldu.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Yabancılara Konut Satışı Mayısta Yüzde 34,8 Azaldı - Son Dakika

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