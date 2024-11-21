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Ekonomi

Türkiye'de Yeni Transit Sistemi Başladı

Türkiye, gümrük işlemlerinde NCTS'nin güncel versiyonu 'Faz 5'i uygulamaya aldı.

21.11.2024 10:18
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Türkiye, gümrük işlemlerinde Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyeleri ile Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Ukrayna'nın taraf olduğu "Ortak Transit Rejimi"nde "Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi"nin (NCTS) güncel versiyonunu kullanmaya başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 1 Aralık 2012'de taraf olduğu "Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme'nin diğer akit tarafları arasında AB, EFTA üye ülkeleri, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile Ukrayna yer alıyor.

Bu ülkeler, "Eşya Ticaretinde İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme" hükümleri çerçevesindeki taşımalarda NCTS'yi kullanıyor.

Ülke ihracatında bölgesel olarak en büyük paya sahip Avrupa coğrafyasına yönelik olarak eşyanın "Ortak Transit Rejimi" kapsamında tek bir beyanname ve tek bir teminatla taşınabilmesine imkan sağlayan, ayrıca ulusal transit işlemlerinde de kullanılan NCTS'nin güncel sürümü olan "NCTS Faz 5" devreye girdi.

Ulusal ve ortak transit işlemlerinde kullanılan "NCTS Faz 5", Türkiye gümrüklerinde de uygulamaya alındı.

"NCTS Faz 5" sürümüne geçiş öncesinde tüm paydaşlara yazılı ve görsel materyaller ile gerekli eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlendi, geçiş öncesinde ilgili ülkeler de dahil tüm tarafların konuyla ilgili bilgilendirilmesi sağlandı.

Uyum sürecinde transit rejimine ilişkin alternatif beyan yöntemlerinin kullanılması sağlanarak işlemlere devam edilebilmesi mümkün kılındı.

Bakanlığın gümrük sistemleri hali hazırda ülke genelinde aktif şekilde çalışıyor. Bu süreçte Bakanlığa intikal ettirilen hususlar titizlikle ele alınırken, Bakanlık ekiplerince tüm paydaşlar nezdinde gerek teknik gerek idari geniş kapsamlı destek sağlanıyor.

Öte yandan, Türkiye'nin ardından Fransa ve Kuzey Makedonya da "NCTS Faz 5" sürümüne geçiş yapacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

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