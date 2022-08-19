Eskişehir'de dev keşif! Kaymaz ilçesinde 20 bin ons altın tespit edildi

Türkiye'nin altın arayışı devam ediyor. Son yıllarda büyük rezervler tespit edildi ve madenlerde çalışmalar başlatıldı.

BİLECİK VE AĞRI'NIN ARDINDAN BU KEZ GÜZEL HABER ESKİŞEHİR'DEN

Gübretaş'ın Bilecik'in Söğüt ilçesinde 3,5 milyon onsluk, Koza Altın'ın geçtiğimiz Haziran ayında Ağrı'da 20 ton altın rezervini keşfetmesinin ardından bir güzel haber de Eskişehir'den geldi. Koza Altın'ın Eskişehir'in Kaymaz ilçesinde Kaymaz İşletmesi'nde yaklaşık 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit edildi.

"16 BİN ONS ALTIN ÜRETİMİ HEDEFLENMİŞTİR"

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20.000 ons'luk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynaktan yaklaşık 16.000 Ons Altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500.000.000.-TL katkısı olacaktır" denildi.

RAKAMLARLA 20 BİN ONS ALTIN NEYİ İFADE EDİYOR?

1 ons altın günümüzde 1750 Dolar seviyelerinden fiyatlanıyor. 20 bin ons altını hesapladığımızda 35 milyon dolarlık bir rakam ortaya çıkıyor. Türk Lirası'na çevirdiğimizde ise 630 milyon lira civarında rezervin bulunmuş oluyor. Koza Altın'ın maden çıkarma maliyetlerini de düştüğünde şirketin cirosuna 2022 yılı için 500 milyon liralık katkı olacağı belirtildi.

KOZA ALTIN'IN BORSADA İŞLEM GÖRÜYOR

Koza Altın 2010 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Şirketin 152.5 milyon lira sermayesi bulunurken özsermayesi 23.3 milyar lira seviyesinde ve bu da şirketin güçlü olduğunu gösteren verilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yıldız Pazar'da işlem gören Koza Altın'ın yüzde 30'u halka açık durumda. Son bir yılda şirketin hissesi de yüzde 66 oranında prim yaptı.