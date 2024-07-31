Türkiye'deki Havalimanlarında Yük Trafiği Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'deki Havalimanlarında Yük Trafiği Arttı

Türkiye'deki havalimanlarında yılın ilk 6 ayında yük trafiği 2,2 milyon tonu aşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artış gösterdi. İstanbul Havalimanı, taşınan yükün yüzde 68,6'sına ev sahipliği yaparken, Sabiha Gökçen ise en çok yük taşınan ikinci havalimanı oldu. Alanya Gazipaşa Havalimanı ise yüzde 40,9 artışla en büyük oransal artışı yaşadı.

31.07.2024 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'deki havalimanlarında yük trafiği, yılın ilk 6 ayında 2,2 milyon ton seviyesini aşarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artış gerçekleşti.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerinden yaptığı derlemeye göre, havalimanlarında yılın ilk 6 ayında 2 milyon 242 bin 185 ton bagaj, kargo, posta yük trafiği gerçekleşti. Bu trafiğin 412 bin 444 tonu iç hatlarda, 1 milyon 829 bin 741 tonu ise dış hatlarda taşındı.

Geçen yıl ile kıyaslandığında ilk 6 ayda yük trafiği yüzde 14,7 artış gösterdi. Havalimanlarında geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 954 bin 77 ton yük taşınırken, bunun 374 bin 964 tonu iç hatlarda, 1 milyon 579 bin 112 tonu dış hatlarda taşınmıştı.

Yükün yüzde 68,6'sı İstanbul Havalimanı'ndan taşındı

Söz konusu dönemde en çok yük İstanbul Havalimanı'ndan taşındı. Bu havalimanında toplamda 1 milyon 536 bin 840 ton yük taşınırken, geçen yıla oranla artış yüzde 16,1 oldu. İstanbul Havalimanı, ilk 6 ayda Türkiye'de taşınan toplam yükün yüzde 68,6'sına da ev sahipliği yaptı.

Bu havalimanındaki yük trafiğinin önemli bir kısmını da dış hat transferleri oluşturdu. Dış hatlarda toplamda 1 milyon 437 bin 747 ton yük taşınırken, bu alanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış kaydedildi.

İç hatlarda ise 99 bin 93 ton ile geçen yılın ilk 6 ayına kıyasla yüzde 3,7 artış yaşandı.

İstanbul, en çok yük taşınan iki havalimanına sahip şehir olarak kayıtlara geçti. Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı'nın ardından en çok yükün taşındığı 2. transit merkezi oldu. Söz konusu havalimanında yılın ilk yarısında 201 bin 136 ton yük taşındı. Buradaki yük trafiğinde, geçen yılın ilk 6 ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 10,4 artış gerçekleşti.

En büyük oransal artış Alanya Gazipaşa'da

Türkiye'nin önemli turistik merkezleri arasında yer alan Antalya, en çok yükün taşındığı 3. havalimanı oldu.

Söz konusu havalimanında 173 bin 147 ton yük trafiği oluşurken, artış yüzde 9 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yarısında İzmir Adnan Menderes'te 71 bin 192 ton, Ankara Esenboğa'da 58 bin 114 ton yük trafiği oluştu.

Bu havalimanlarındaki yük trafiği artışı sırasıyla yüzde 15,8 ve yüzde 11,3 oldu.

Alanya Gazipaşa Havalimanı ise oransal olarak en büyük artışın gerçekleştiği havalimanı olarak belirlendi. Söz konusu havalimanında, geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 40,9 artış yaşandı.

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen, Gazipaşa, İstanbul, Türkiye, Alanya, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'deki Havalimanlarında Yük Trafiği Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:17 Hizbullah’tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek Hizbullah'tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
10:02 Sanat dünyası Genco Erkal’ın ölümüyle yasa boğuldu Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu
10:00 Szymanski’nin 903’teki golü her şeyi değiştirdi İşte güncellenen ülke puanı sıralaması Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 12:02:20. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'deki Havalimanlarında Yük Trafiği Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement