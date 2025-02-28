Türkiye Ekonomisi 2024'te Büyüdü

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisinin 2024 yılının son çeyreğinde yüzde 1,7 büyüdüğünü belirterek, "Yaşadığımız dezenflasyon sürecine kıyasla elde edilen büyümeyi başarı olarak değerlendiriyoruz. Kişi başına düşen gelirimiz ise 15 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklama ile 2024 yılı 4. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Enflasyonla mücadelenin doğal bir sonucu olarak ekonominin belirli ölçüde soğutulmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Baran "2024 yılında gerçekleşen yüzde 3,2'lik büyüme, bu çerçevede beklentilerle uyumludur. Pandemi sonrası toparlanma sürecinde 2021'de yüzde 11'in üzerinde, 2022 ve 2023'te ise yüzde 5'in üzerinde büyüme kaydetmiştik. Ancak uzun süredir ekonomi yönetiminin ve uzmanların vurguladığı gibi, enflasyonu kontrol altına almak için büyümeden bir miktar feragat edilmesi gerekiyordu. Böylesine sıkı bir para politikasının uygulandığı bir dönemde yaşadığımız dezenflasyon sürecine kıyasla elde edilen büyümeyi başarı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Baran, Türkiye'nin revize edilen verilere göre yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde üst üste iki dönem negatif büyüme yaşadığını belirterek, GSYİH'nin yüzde 3,2 büyümesinin teknik resesyondan çıkıldığını gösterdiğini kaydetti. "Daha önce yaptığımız değerlendirmelerde durgunluğun kalıcı olmayacağını ve ekonominin toparlanma sürecine gireceğini öngörmüştük" diyen Baran, büyüme oranı kadar büyümenin hangi sektörden geldiğinin de önemli olduğunu, 2024 yılı büyümesine yüzde 9,3 ile en çok inşaat sektörünün katkı sağladığını bildirdi. Sanayi sektörünün gelişimine dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Baran, "Yıllık bazda sadece yüzde 0,5'lik büyüme kaydedilmesi ve imalat sanayiinde yüzde 0,2'lik daralma yaşanması, uzun süredir dile getirdiğimiz kapasite kullanım oranlarındaki düşüklüğün somut bir göstergesidir. Eğer 2025'te daha güçlü bir sanayi performansı görmek istiyorsak devlet teşviklerini daha verimli ve planlı bir şekilde yönlendirmeli; proje, yeni istihdam, üretim ve ihracat odaklı projelere finansman erişimini artırmalıyız" ifadelerini kullandı.

2024 yılı itibarıyla Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 1,1 trilyon dolardan 1,3 trilyon dolara yükseldiğini belirten Baran, "Kişi başına düşen gelirimiz ise 15 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı" dedi.

Baran, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) artışının sürdürülebilir ve kalıcı olması için gelir dağılımında adaletin sağlanması ve refahın toplumun tüm kesimlerince hissedilebilmesi için vergi sistemi dahil kapsamlı iyileştirmelere ihtiyaç olduğunu ifade etti. Baran, "2025 tam da bu nedenlerden ötürü reform yılı olarak değerlendirilebilir" dedi.

Baran, büyümenin ve enflasyondaki düşüşün devamı için beklentilerin doğru yönetiminin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Fiyat istikrarını sağlamak ve üretim odaklı bir ekonomi politikası benimsemek öncelikli hedef olmalıdır. Para politikası bu süreçte kritik bir rol oynamaktadır ve kamu tasarruflarını da kapsayan destekleyici tüm tedbirler etkin bir şekilde devreye alınmalıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA