Türkiye Girişimci Buluşması ve Ödül Töreni - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Girişimci Buluşması ve Ödül Töreni

17-18 Aralık'ta İstanbul'da GİV tarafından düzenlenen etkinlikte girişimciler buluşacak.

19.11.2024 14:18
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Türkiye Girişimci Buluşması ve 11. GİV Girişimcilik Ödülleri töreni, 17-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Girişimci İşadamları Vakfının (GİV) açıklamasına göre, vakıf tarafından düzenlenen etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Üniversitesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) işbirliğiyle İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Girişimci Buluşması, gençleri, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirecek. Buluşmada, bakanlık yetkilileri, yerel yöneticiler, başkanlıklar, AR-GE yöneticileri, bankacılık ve finans yöneticileri, özel sektör ve sanayi sektöründen temsilciler de yer alacak.

İki gün sürecek etkinlikteki panellerde alanının öncü isimleri, gençler ve girişimcilerle tecrübe ve bilgilerini paylaşacak.

Oturumların yanı sıra B2B görüşmeleriyle sergi alanının da yer alacağı etkinlikte, girişimciler projelerini sergileme imkanına da sahip olacak.

11. GİV Girişimcilik Ödülleri de 18 Aralık'ta sahiplerini bulacak. Bu kapsamda, "Proje Fikir Ödülleri", "İş Planı Ödülleri", "Kurumsal Girişimcilik Ödülü", "Yeni Girişimcilik Ödülü", "Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülü", "Dijital Ekonomi Ödülü", "Basın Yayın Medya Ödülü", "Akademisyen Ödülü", "Kamu Yöneticisi Ödülü" ve "GİV Özel Ödülü" olmak üzere 10 kategoride 14 ödül sahiplerine verilecek.

Henüz ticarileşmemiş "Proje Fikir Ödülleri" kategorisinde ödül miktarı toplam 1 milyon lira olacak.

30 Kasım'a kadar başvurulabilecek etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgiye, Türkiye Girişimci Buluşması'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Girişimci Buluşması ve Ödül Töreni - Son Dakika

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