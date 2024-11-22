Türkiye-Gürcistan Elektrik İşbirliği

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gürcistan Birinci Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili ile iki ülke arasında yüksek elektrik enterkonneksiyon kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları ele aldı.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği İstanbul Energy Forum (İEF) kapsamında Davitashvili ile görüştüğünü bildirdi.

Bakan Bayraktar, paylaşımında "Ülkelerimiz arasındaki yüksek elektrik enterkonneksiyon kapasitesinin daha da artırılması için yapılabilecek çalışmaları ele aldık. Ayrıca petrol ve doğal gaz işbirliği imkanlarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.