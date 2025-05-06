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Ekonomi

Türkiye, Hidroelektrikte Dünyada İlk 10'da

Türkiye, hidroelektrik kapasitesiyle dünya sıralamasında 9. sırada yer alıyor.

06.05.2025 11:27
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Türkiye, nisanda yayımlanan Global Energy Monitor raporuna göre, işletmede bulunan hidroelektrik kapasitesiyle dünyada en yüksek kapasiteye sahip 20 ülke arasında ilk 10'a girdi.

AA muhabirinin, Global Energy Monitor tarafından yayımlanan Global Hydropower Tracker verilerinden derlediği bilgilere göre, dünya genelinde 145 ülke ve bölgede farklı ölçeklerde toplam 5 bin 617 hidroelektrik santrali verileri takip ediliyor.

Küresel ölçekte faaliyette olan bu santrallerin toplam kurulu gücü 1,216 gigavat seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık, devreye alınması planlanan santrallerin potansiyel kapasitesinin 1,113 gigavat olduğu hesaplanıyor.

Söz konusu takip sistemi, 45 megavat ve üzeri kapasiteye sahip hidroelektrik santrallerini kapsıyor. Veriler, halihazırda faaliyette olan tesislerin yanı sıra duyurulan, inşaat öncesi aşamada bulunan ve yapımı süren projeleri de içeriyor.

Türkiye'de ise mevcut hidroelektrik üretim kapasitesi 24 bin 944 megavat düzeyinde. Halihazırda inşaatı devam eden 496 megavatlık projeye ek olarak, 1689 megavat kapasitesinde inşaat aşamasındaki ve 81 megavat düzeyinde duyurulmuş projelerle birlikte toplamda 2 bin 266 megavatlık yeni kapasite devreye alınmayı bekliyor.

Türkiye, bu kapasiteyle Avrupa'daki en büyük hidroelektrik üreticilerinden biri olmayı sürdürüyor.

Küresel elektrik kapasitesi artıyor

Söz konusu verilere göre, dünya genelinde işletmedeki toplam hidroelektrik kapasite 1 milyon 216 bin 363 megavat seviyesinde bulunuyor.

En fazla hidroelektrik kapasitesine sahip 20 ülke arasında listenin zirvesinde yer alan Çin, 354 bin 231 megavatlık devasa kapasitesiyle küresel hidroelektrik üretiminin yüzde 29'unu tek başına karşılıyor. Çin'i 101 bin 85 megavat ile Brezilya ve 91 bin 846 megavat ile Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Bu iki ülke de küresel kapasitenin yüzde 8'ini oluşturuyor.

Kanada 79 bin 94 megavat ve Rusya 51 bin 941 megavatla sırasıyla yaklaşık yüzde 7 ve yüzde 4'lük paylarıyla ilk beşi tamamlıyor. Listenin devamında Hindistan, Japonya ve Norveç gibi ülkeler yer alıyor.

Türkiye, 24 bin 944 megavatlık işletmedeki kapasitesiyle dünyada en çok hidroelektrik gücüne sahip 9. ülke konumunda. Türkiye'nin bu kapasitesi, küresel toplamın yaklaşık yüzde 2'sine denk geliyor.

SıraÜlkeİşletmedeki Kapasite (MW)Yaklaşık Küresel Pay (%)
1Çin354.231 MW%29
2Brezilya101.085 MW%8
3ABD91.846 MW%8
4Kanada79.094 MW%7
5Rusya51.941 MW%4
6Hindistan44.182 MW%4
7Japonya38.221 MW%3
8Norveç27.098 MW%2
9Türkiye24.944 MW%2
10Fransa19.447 MW%2

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, Hidroelektrikte Dünyada İlk 10'da - Son Dakika

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