Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Gaziantep'te yapıldı - Son Dakika
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Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Gaziantep'te yapıldı

02.09.2022 13:53
Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Gaziantep'te yapıldı

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi 4. toplantısı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Gaziantep'te yapıldı.

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi 4. toplantısı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Gaziantep'te yapıldı. Zirvede konuşma yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, elektrik ve doğal gaz zamları ile ilgili konuşarak, "Seçim kazanmak isteyen hiçbir hükümet ben özellikle zam yapayım demez" dedi.

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi 4. toplantısı Gaziantep'te gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Gaziantep'te yapılan toplantıya Bakan Muş'un yanı sıra iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Gaziantep Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) hizmet binasında yapılan zirvede Türkiye'nin ihracat rakamları değerlendirilerek geleceğe yönelik atılacak adımlar ile yapılacak çalışmalar konuşuldu. Zirvede açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bizim ülke olarak sanayiyi yüksek teknolojiye geçirmemiz gerekiyor. Bu yüzden model fabrikayı kurduk. Bizim ülke olarak ihracatı çok daha yüksek seviyelere çıkarmamız gerekiyor. Çünkü ihracat bizim geleceğimiz" dedi.

Programda açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül ise "Gaziantep büyüyen ve gelişen bir şehir. Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birine sahip. Gaziantep her zaman büyüyen ve gelişen bir şehir oldu. Dünyada durgunluk yaşanırken Gaziantep'te yeni organize sanayi bölgeleri kuruluyordu. Yani bu şehir hep ileri giden bir şehir. Gaziantep kent olarak ihracata önemli katkılar sağlayan bir şehir" ifadelerini kullandı.

"Seçim kazanmak isteyen hiçbir hükümet zam yapayım demez"

Zirvenin panel kısmında sorulara cevap veren ve son yapılan elektrik-doğal gaz zamları ile ilgili konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Enerjide yapılan son zamlar artı maliyet demektir. Ama şu bilinsin seçim kazanmak isteyen hiçbir hükümet ben özellikle elektriğe ve gaza zam yapayım demez. Bu artışlar artık ülkedeki şartların el vermemesi nedeniyle yapılan zamlar. Buradaki elektrik fiyatları AB ile mukayese edildiği zaman oradakilerin çok altında. Tabiki bu zamlar sanayiciyi zorlayacak. Bu astronomik artışlar sübvanse ediliyordu ama artan maliyetler nedeniyle artık bazı artışlar sübvanse edilemeyecek hale geldi. Ama ülke olarak el ele vererek bu zor zamanların üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Gaziantep'te yapıldı - Son Dakika

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