Türkiye ile BAE Arasındaki Ticaret Hacmi Hızla Artacak - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ile BAE Arasındaki Ticaret Hacmi Hızla Artacak

Türkiye ile BAE Arasındaki Ticaret Hacmi Hızla Artacak

'Türkiye ile İş Yapma' temalı iş forumunda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, "Türkiye'de halen 6 milyar dolar civarında olan Birleşik Arap Emirlikleri yatırımlarının kısa sürede çok daha yüksek rakamlara ulaşmasını istiyoruz.

10.10.2024 12:49
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'Türkiye ile İş Yapma' temalı iş forumunda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, "Türkiye'de halen 6 milyar dolar civarında olan Birleşik Arap Emirlikleri yatırımlarının kısa sürede çok daha yüksek rakamlara ulaşmasını istiyoruz. Aynı şekilde Türk şirketlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 2 milyar dolar civarında olan yatırımlarını da arttırmak istiyoruz. Öte yandan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması sayesinde kısa bir süre içinde ikili ticaretin 25 milyar dolar seviyesini rahatça aşacağını düşünüyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen 'Türkiye ile İş Yapma' temalı İş Forumu, İstanbul gerçekleşti. İş forumunda, BAE İstanbul Başkonsolosluğu Konsolosu Saeed Saqer AlMheiri, Dubai Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Mohammad Ali Rashed Lootah ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz birer konuşma gerçekleştirdi.

Dubai'den gelen heyette elektronik, yiyecek ve içecek, boru hattı ürünleri, bilgi teknolojisi, marka koruma, teknoloji, havaalanı hizmetleri, perakende, tekstil ve enerji ve mobilite çözümleri gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 17 özel sektör şirketinin temsilcileri yer aldı.

İş Forumu esnasında, işbirliğini güçlendirme, ikili ticaret ve yatırımları teşvik etme ve yapıcı ortaklıklar kurma hedefi doğrultusunda Dubai Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Mutabakat Zaptı imzaladı.

Türk iş dünyası olarak, devlet başkanları ve bakanların liderliğinde ülkeler arasında gelişen ilişkilerden memnuniyet duyduklarını belirten Ali Kopuz, "Atılan adımlar bizlere gelecek için cesaret veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez Bölgesi'nin en önemli ekonomilerinden biridir. 2023 yılının Temmuz ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyareti kapsamında imzalanan 50,7 milyar doları değerindeki 13 anlaşmalar, ilişkilerin genişlemesine ve derinleşmesine katkı sağlamaktadır. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticari ilişkiler artmaktadır. Elimizdeki verilere göre, 2023 yılında, 2017'deki 15 milyar dolarlık ticaret hacminin yaklaşık yüzde 40 üstüne çıkarak 20,5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık. Kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması sayesinde kısa bir süre içinde ikili ticaretin 25 milyar dolar seviyesini rahatça aşacağını düşünüyoruz. Öte yandan, Türkiye önemli bir imalat sanayi kapasitesine, nitelikli insan kaynağına ve savunma sanayi de dahil olmak üzere birçok sektörde küresel ölçekte başarılı şirketlere sahiptir" ifadelerini kullandı.

"Türk şirketlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 2 milyar dolar civarında olan yatırımlarını arttırmak istiyoruz"

Kopuz, sözlerine şöyle sonlandırdı: "İş dünyamızın karşılıklı işbirliği ile Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve üçüncü ülkelerde, özellikle Afrika ve Orta Asya'da başarılı projelere imza atması mümkündür. Türkiye'de halen 6 milyar dolar civarında olan Birleşik Arap Emirlikleri yatırımlarının kısa sürede çok daha yüksek rakamlara ulaşmasını istiyoruz. Aynı şekilde Türk şirketlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 2 milyar dolar civarında olan yatırımlarını da arttırmak istiyoruz. Ayrıca Türk şirketleri müteahhitlik alanında da başarılı projelere imza atmıştır. Bugün itibariyle Türk şirketleri, Birleşik Arap Emirliklerinde 13,2 milyar ABD doları değerinde 145 proje tamamlamıştır. Tabii ki daha fazlasını yapmalıyız, yapabiliriz. İş dünyası olarak karşılıklı ticaret ve yatırımları arttıracak her türlü adımı destekliyoruz. Bugün burada Dubai Odası ile imzalayacağımız İşbirliği Anlaşması da bu desteğin ve iradenin somut bir göstergesi olacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ile BAE Arasındaki Ticaret Hacmi Hızla Artacak - Son Dakika

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