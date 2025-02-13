Türkiye ile Pakistan arasında enerji dönüşümü ve madencilik alanında mutabakat zaptı imzalandı

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Pakistan arasında enerji dönüşümü ve madencilik alanlarında mutabakat zaptı imzaladıklarını bildirdi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in başkanlık ettiği Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı'na iştirak ettiklerini aktardı.

Ziyaret kapsamında Pakistan Enerji Bakanı Sardar Awais Ahmad Khan Leghari ile enerji dönüşümü ve madencilik alanlarında mutabakat zaptı da imzaladıklarını belirten Bayraktar, "Söz konusu anlaşmalar ile petrol, doğal gaz ve kritik mineraller başta olmak üzere enerji ve madenciliğin birçok alanında iş birlikleri geliştirerek iki ülkenin yakın ilişkilerine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.