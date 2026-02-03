Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile ilk kısmı 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerini içeren 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

ERDOĞAN'A RİYAD'DA RESMİ KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bina girişine kadar sohbet etti. İki ülkenin heyetlerinin takdiminin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Yemame Sarayı'nda bir araya gelerek, heyetler arası görüşmeye katıldı.

2 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ ANLAŞMASI

Resmi ziyaretten ilk anlaşma haberi geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Anlaşma, ilk kısmında 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerini içeriyor.