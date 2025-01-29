Türkiye ile Zimbabve arasındaki ekonomik ilişkiler güçlenecek - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ile Zimbabve arasındaki ekonomik ilişkiler güçlenecek

Türkiye ile Zimbabve arasındaki ekonomik ilişkiler güçlenecek

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) üyesi federasyonlar, Zimbabve Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

29.01.2025 13:44
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Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) üyesi federasyonlar, Zimbabve Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliği fırsatlarının konuşulduğu toplantıda, sağlık turizmi, teknoloji, savunma sanayi ve tarım gibi çeşitli sektörlerde ortak çalışmalar yapma kararı alındı.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) üyesi federasyonlar, Zimbabve Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Zimbabve Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarları Charles Scott ve Matumba L. Eden, SANKON heyetini kabul ederek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantıda, Büyükelçilik Müsteşarı Charles Scott, Türkiye ile Zimbabve arasındaki ekonomik ilişkilerin önemini vurgulayarak, SANKON ile ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirtti. Zimbabve'nin ekonomik gelişmeleri ve yatırım imkanları hakkında bilgiler verdi.

SANKON heyeti adına konuşan Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ise sağlık turizmi, savunma sanayi, teknoloji, tarım, enerji, maden ve gıda gibi pek çok sektörde iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. Prof. Dr. Bay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye ile Zimbabve arasındaki ilişkilerin güçlendiğini belirterek, "Türkiye ile Zimbabve arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla sağlık turizmi, savunma sanayi, teknoloji, tarım, enerji, maden, gıda, ithalat ve ihracat gibi birçok alanlarda iş birliği yapmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

Toplantıya, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Federasyonu yetkilileri de katıldı. Bu ziyaret, Türkiye ile Zimbabve arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da pekiştirilmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Ankara, Enerji, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile Zimbabve arasındaki ekonomik ilişkiler güçlenecek - Son Dakika

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