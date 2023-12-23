 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye-Irak İş Forumu Batman'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye-Irak İş Forumu Batman'da Gerçekleştirildi

Batman'da düzenlenen 'Türkiye-Irak İş Forumu'nda, Türk ve Iraklı iş insanları bir araya geldi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakan Yardımcısı Nezar İsmet, ticari ilişkilerin arttırılacağını belirtti. Toplantıda, Türkiye ve Batman'da yatırım imkanları hakkında sunumlar yapıldı ve ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Türkiye-Irak İş Forumu Batman\'da Gerçekleştirildi
23.12.2023 - 14:14,
Abone Ol

BATMAN'da gerçekleştirilen 'Türkiye- Irak İş Forumu'nda konuşan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakan Yardımcısı Nezar İsmet, ticari ilişkilerin arttırılacağını söyledi.

Necat Nasıroğlu Külliyesi toplantı salonunda düzenlenen 'Türkiye-Irak İş Forumu'na, Türk ve Iraklı iş insanları katıldı. Valilik koordinasyonunda Batman Belediyesi, Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO), Dicle Kalkınma Ajansı ve Organize Sanayi Bölgesi'nin iş birliğiyle düzenlenen toplantıya Batmanlı yatırımcılar ile Irak'ın Erbil, Duhok, Zaho ve Süleymaniye kentlerinden gelen 25 iş insanı bir araya geldi. Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakan Yardımcısı Nezar İsmet da toplantıya katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden Talha İnanç ve Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Aykut Aniç, Türkiye ve Batman'da yatırım imkanlarını anlatan sunum yaptı. BATSO Başkanı Abdülkadir Demir ve Prof. Dr. Veysel Ayhan'ın konuşmasından sonra kürsüye çıkan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakan Yardımcısı Nezar İsmet, ekonomi ağırlıklı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iş forumunun devamını dileyip, ilk defa böyle bir toplantı için geldiklerini ve iki ülke arasında ticari ilişkilerin arttırılacağını söyledi. Konuşmaların ardından toplantının ikinci bölümünde, Türk ve Iraklı iş insanları ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Irak Bölgesel Yönetimi, Türkiye, Batman, Irak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Irak İş Forumu Batman'da Gerçekleştirildi - Son Dakika


15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:00
İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:41
Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor
14:39
Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa
14:31
Bursa'da İmam Hatip Lisesi çatısında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti Bursa'da İmam Hatip Lisesi çatısında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti
14:31
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
14:19
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:00
Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak

Son Dakika
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:41 Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor
14:39 Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa
14:31 Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
14:31 Bursa'da İmam Hatip Lisesi çatısında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti
14:19 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:00 Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak
13:54 Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00 Bedava bardak için izdiham yarattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 15:37:07. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Irak İş Forumu Batman'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement