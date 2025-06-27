Türkiye-İspanya Ulaşım İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanlığı arasında Ulaştırma ve Altyapı Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı imzalandı.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda gerçekleşen imza törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago katıldı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun Türkiye'de ilk defa düzenlendiğini söyledi.

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'na bekledikleri katılımın olduğunu belirten Uraloğlu, forumda sadece oturup konuşma için değil farklı konularda kararları sonuca bağlamak için bir araya geldiklerini dile getirdi. Uraloğlu, "Biz daha önce İtalya ile koridorlar ve ulaştırma noktasında bir anlaşma imzalamıştık. Avrupa'nın önemli ülkelerinden bir tanesi olan İspanya ile anlaşmayı imzaladık. Bundan sonra koridorlar ve ulaştırma noktasında nasıl işbirliği yapacağımız konuştuk." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye tarafı olarak 5-6 anlaşma planladıklarını kaydederek, bunların haricinde yaklaşık 70 ülkeden gelen bakanlar ve kuruluş temsilcilerinin de anlaşmalar yapacağını bildirdi.

Türkiye'nin doğu, batı ve kuzey, güney ekseninde önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu önemini de bizde yatırımlar yaparak güçlendirmeye devam ediyoruz. 23 yılda 300 milyar dolarlık bir ulaştırma yatırımı yaptık. Türkiye'nin jeopolitik konumu var. Türkiye'nin etrafındaki gerginliklere rağmen güvenli bir limanı olması da bu konumunu güçlendiriyor. Bugün İran- İsrail ve Ukrayna- Rusya çatışması varken Türkiye gerçekten güvenli bir liman. Görevimizi sadece ülkemizin çıkarları için değil, komşularımızın, bölgemizin ve işbirliği yaptığımız dost ülkelerin çıkarı içinde değerlendireceğiz." diye konuştu.

Uraloğlu, forum kapsamında İspanya, Karadağ, Litvanya, Çad, Cibuti ve Fas'ın da aralarında olduğu 12 ülke ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatarak, görüşmelerin verimli geçtiğini ve ikili görüşmelere devam edeceklerini söyledi.

Forumun 3. günü Afrika özel oturumunu gerçekleştireceklerini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Afrika artık dünyanın parlayan yıldızlarından bir tanesi. Oradaki işbirliklerimizi nasıl daha artırırız, onu detayında konuşacağız. Anlaşmayı da orada taraflara sunacağız ve katılan ülkelerin imzalamasını, devamında da diğer Afrika ülkelerini buna katılımını sağlama noktasında bir gayret içinde olacağız. Görüştüğümüz bütün bakanlar Türkiye'nin kendi ülkelerine eğer eksikse hava yolu ile uçmalarını ve seferlerini artırmalarını istiyorlar. Artık İstanbul havacılıkta bütün dünyada bir dağıtım noktası."