Türkiye Kahve Ülkesi Olma Yolunda

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, dünyada petrolden sonra en çok ticareti yapılan ürünün kahve olduğuna işaret ederek, "Türkiye de bir kahve ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Başkentimizde de kahve sektörü hızla gelişiyor. Şehrimiz, önde gelen kahve firmalarına ev sahipliği yapıyor." ifadelerini kullandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında, ATO'nun 60 No'lu Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesince, bu yıl ikincisi düzenlenen "Kahve Zirvesi ve Mini Festivali"ne katıldı.

Baran, ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türk kahvesi kültür ve geleneğinin, 5 Aralık 2013'te, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığını hatırlattı.

Türk kahvesinin tüm dünyada yaygınlaşmasının önemli olduğunu belirten Baran, kahve kültürünün korunarak yaygınlaşmasını ve sektörün güçlenerek dünya pazarında yerini almasını istediklerini vurguladı.

Baran, dünyanın en yaygın tüketilen içeceklerinden birinin kahve olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Küresel kahve pazarı büyüklüğünün 460 milyar dolar seviyesine ulaştığı ifade ediliyor. Sektör, milyonlarca kişiye de istihdam sağlıyor. Dünyada petrolden sonra en çok ticareti yapılan ürünün kahve olduğu söyleniyor. Türkiye de bir kahve ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Başkentimizde de kahve sektörü hızla gelişiyor. Şehrimiz, önde gelen kahve firmalarına ev sahipliği yapıyor."

Ülkenin kahve ihracatının son 5 yılda 155 milyon dolara ulaştığını ifade eden Baran, 146 ülkeye de kahve satıldığını belirtti.