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Ekonomi

Türkiye-Macaristan Ekonomik İlişkileri Güçleniyor

Türkiye-Macaristan Ekonomik İlişkileri Güçleniyor
26.06.2025 14:54
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Sanayi Bakanı Kacır, Türkiye-Macaristan 9. Karma Ekonomik Toplantısı'nda işbirliğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ve Macaristan arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin ele alındığı 9'uncu Dönem Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Toplantısı (KEK) Toplantısı'na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Macaristan 9'uncu Dönem Karma Ekonomik Toplantısı (KEK) Toplantısı'na katıldı. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szıjjrt ve Macaristan Ankara Büyükelçisi Vıktor Mtıs'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda iki ülke arasındaki ikili ekonomi ilişkileri ele alındı.

Toplantının ardından gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Bakan Kacır, Macaristan'ın Türkiye için kıymetli bir dost olmasının yanı sıra, Avrupa'nın merkezindeki konumuyla önemli bir yatırım ve ticaret ortağı olduğunu dile getirerek, "Macaristan bizim için kıymetli bir dost olduğu gibi, Avrupa'nın merkezindeki müstesna konumuyla önemli bir yatırım ve ticaret ortağıdır. Avrupa Birliği, OECD, NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi çok taraflı platformlarda da yakın bir müttefikimizdir" ifadelerine yer verdi.

"Türk mücahitlik sektörünün gerçekleştirdiği 2 milyar dolarlık projelerle Macaristan'ın kalkınmasında aktif rol üstleniyor"

İki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin bir önceki yıla oranla yüzde 12 artışla 4,4 milyara yükseldiğine işaret eden Kacır, bu durumu Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret ve ekonomik ortaklığının göstergesi addettiklerini söyledi. Bakan Kacır, şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemde sadece ticaretimiz değil, ekonomik ilişkilerimizin temel taşlarından olan karşılıklı yatırımlarda önemli bir ivme yakaladı. Bugün Macaristan'da faaliyet gösteren 300'den fazla Türk şirketi ve Türkiye'de yatırım gerçekleştirmiş 100'den fazla Macar firması iki ülkenin ortaklık ruhuna katkıda bulunuyor, kazanıyor, kazandırıyor. Yürüttükleri başarılı projelerle dünyada bir marka haline gelmiş Türk mücahitlik sektörünün yol, konut ve enerji santrali inşaatı gibi farklı alanlarda gerçekleştirdikleri 2 milyar dolar değerinde 70 projeyle Macaristan'ın kalkınmasında aktif rol üstlenmeleri bizleri ziyadesiyle memnun ediyor."

Artan ekonomik ve ticari ilişkilerinin desteklenmesi bağlamında güvenli ve etkin ulaştırma altyapısının büyük önem taşıdığını vurgulayan Kacır, 2024'te Macaristan tarafından sağlanan 6 bin ikili ve 160 bin transit izin için teşekkür ederek, 2025'te talep edilen yeni izinlerin ortak komite toplantısında ele alınmasını beklediklerini söyledi.

"Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon yılında öncelikli alanlarda 20 Türk ve 20 Macar paydaşı buluşturduk"

Bakan Kacır, Türkiye ve Macaristan olarak ortak geleceklerini bilgi, teknoloji ve yenilik üzerine inşa etme arzusunda olduklarının altını çizerek, "Bu anlayışla Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi 6. Toplantısında 2025 yılını Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı ilan etmiştir. Mutabakata vardığımız eylem planı doğrultusunda, dijitalleşmeden yapay zekaya, bilim ve teknolojiden ARGE'ye, savunma sanayinden uzaya, otomom ve elektrikli araçlardan mobiliteye uzanan 15'ten fazla başlıkta 50'ye yakın faaliyet planladık. Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon yılında stratejik iş birliklerini hayata geçirmek üzere, öncelikli alanlarda 20 Türk ve 20 Macar paydaşı bakanlığımızın eşgüdümünde buluşturduk. Benzer şekilde Avrupa Birliği'nin Ufuk Avrupa ve Dijital Avrupa programlarında da ortak projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda bilim, teknoloji, inovasyon ve sanayi mülkiyet alanlarındaki anlaşma metinlerinden uzlaşıya vardık ve bunları en kısa zamanda imzalamayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Macar muhataplarımızla savunma teknolojileri alanında yeni stratejik ortaklıklar kurmak için ilk adımları attık"

Bakan Kacır, Türkiye-Macaristan 6. Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın stratejik çıktılarından birinin de savunma teknolojileri alanındaki ARGE ve inovasyon işbirliği mutabakatı olduğunu belirterek, "Macar muhataplarımızla kurduğumuz Savunma İnovasyon Çalışma Grubu'nun Bakanlar Toplantısı'nın ilkini 3 Şubat'ta misafir savunma bakanımızla birlikte bakanlığımızda gerçekleştirdik. Belirlediğimiz yol haritasıyla savunma teknolojileri ve inovasyonları alanında yeni stratejik ortaklıklar kurmak ve ortak projeler geliştirmek için ilk adımları attık. Önümüzdeki dönemde insansız hava ve kara sistemleri, simülasyon ve eğitim teknolojileri, test ve inovasyon merkezleri gibi stratejik alanlarda yeni ortaklıklarla bu adımların meyvelerini toplayacağız. İlaveten, NATO'lu DİANA ve NATO İnovasyon Fonu gibi platformlarda iş birliğimizi daha ileriye taşıyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"VVER Teknolojisi ve nükleer atık yönetimi gibi alanlarda da ortak çalışmalar gündemimizde"

Enerji alanının iki ülke ilişkilerinde önemli ve öncelikli gelişim sahası olduğunu vurgulayan Kacır, "Ülkemiz son dönemde yaptığı doğal gaz ihracat anlaşmalarıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğindeki rolünü gün geçtikçe perçinliyor. Türk akımı boru hattı üzerinden Macaristan'a sağladığımız 275 milyon metreküplük doğal gaz ihracatı enerji işbirliğimiz açısından tarihi bir eşit niteliği taşıyor. Arzumuz, TPAO, BOTAŞ ve TENMAK ile Macar muhatapları arasında artan iş birliğinin önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji, hidrojen ve nükleer enerji gibi stratejik alanlarda her iki ülkenin ortak kazanımlarını artıracak kalıcı projelerle taçlanmasıdır. Halihazırda Akkuyu ve PAKS2 projeleri bağlamında, VVER Teknolojisi ve nükleer atık yönetimi gibi alanlarda da ortak çalışmalar gündemimizde.

iki ülke arasındaki işbirliklerinin kültür alanındaki faaliyetlerini çok kıymetli bulduklarını da sözlerine ekleyen Bakan Kacır, 300'e yakın etkinlikle iki ülke halkının olumlu hislerinin kuvvetlenmesi adına güçlü bir zemin oluşturduklarını ve bu durumun turizme olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szıjjrt ise, Türkiye petrol akım hattının Macaristan için önemine vurgu yaparak, Türk petrol akımı hattının Macaristan'ın doğal gazı arz güvenliğinin omurgasını oluşturduğunu ifade etti. Szıjjrt, Türk petrol akım hattından Macaristan'a 21 milyon metreküpten fazla doğal gaz ulaştığını belirtti.

İki ülke arasındaki ticaretin artış gösterdiğine de vurgu yapan Szıjjrt, Türkiye ve Macaristan'ın karşılıklı ticaretin 4,4 milyara yükseldiği söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu ticari hedefe ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Macaristan Ekonomik İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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