Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 4,5 büyümesinin sevindirici olduğunu bildirerek, "Deprem bölgesinin yeniden imarı çalışmaları sektörümüz için büyüme anlamında itici güç olmaya devam etmiştir." ifadesini kullandı.
Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2023 yılına ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.
Küresel ekonomik sorunlar ile siyasi ve jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 4,5 büyümesinin sevindirici olduğunu aktaran Eren, inşaat sektörünün de aynı dönemde yüzde 7,8 ile Türkiye ekonomisinin üstünde büyüdüğüne işaret etti. Eren, "Başta işçilik olmak üzere, yüksek girdi maliyetleri sektörümüz için sınırlayıcı olsa da deprem bölgesinin yeniden imarı çalışmaları sektörümüz için büyüme anlamında itici güç olmaya devam etmiştir." ifadesini kullandı.
Eren, sektör olarak 2023 yılında olağanüstü şartlara bağlı olarak önemli büyüme yakalandığına işaret ederken, 2024 yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmamasıyla yurt içi büyümenin 2023 yılı kadar olmayacağının öngörüldüğünü bildirdi.
Bu nedenle 2024 yılında sektörün rotasının ağırlıklı yurt dışı projeler olacağına işaret eden Eren, şunları kaydetti:
"Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimiz için en büyük potansiyeli taşıyan hedef ülke olarak Suudi Arabistan öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra Irak, Kalkınma Yolu Projesi ile ayrıca ülkede gerçekleştirilmesi planlanan enerji, sağlık, konut, okul ve hastane gibi projelerle diğer bir hedef ülkemizdir."
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı: Deprem bölgesinin yeniden imarı sektörümüz için büyüme anlamında itici güç olmaya devam etti - Son Dakika
Juventus forması giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu Paul Pogba, doping testinin pozitif çıkması nedeniyle futboldan 4 yıl men edildi. Fransız futbolcunun men cezası, futbol kariyerini ciddi şekilde etkileyecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Eryaman Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.
Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun 26 yaşındaki oğlu Can Ilgaz, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Özdemiroğlu "Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında yaptığı açıklamayla spor gündemine bomba gibi düşen Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan, bugün sosyal medyada kendi söylemiş gibi dolaşıma giren ifadeler hakkında jet hızıyla yalanlama geldi.
Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış sessizliğini bozdu. Suçlamaları reddeden oyuncu, konunun yargı taşındığını ve haklı olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.
Rus parlamentosuna hitaben yıllık konuşmasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Zircon hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemlerini kullandığını belirterek NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeleri hâlinde nükleer çatışmanın çıkabileceği tehdidinde bulundu.
Bir ay önce beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in tedavisi devam ediyor. Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Abdullah Ünal ise rahatsızlığının ardından karantinadan çıkıyor ve Alev'in hamile olduğunu öğreniyor. Taylan, çekimlere hız kesmeden başladı.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, Bursa'da katıldığı bir programda İsrail ile devam eden ticaret sebebiyle protesto edildi. Protestocular, Filistin'e sahip çıkılmadığını ve İsrail ile olan ticaretin durdurulması gerektiğini dile getirdi. Bakan Işıkhan, protestoculara herhangi bir açıklama yapmadan hızla uzaklaştı.
8. Yargı Paketi ile ilgili görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de CHP ve AK Partili vekiller arasında çok sert FETÖ tartışması yaşandı. Tutanaklara da geçen tartışmada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal kendisine laf atan AK Partili Osman Gökçek'e "Sen FETÖ okulunda okudun, gırtlağına kadar haram yedin. İnsanda biraz utanma olur. Ankara'daki arsaları FETÖ'ye parsel parsel satan baban değil mi?" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?