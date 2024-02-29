Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı: Deprem bölgesinin yeniden imarı sektörümüz için büyüme anlamında itici güç olmaya devam etti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı: Deprem bölgesinin yeniden imarı sektörümüz için büyüme anlamında itici güç olmaya devam etti

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 4,5 büyümesinin sevindirici olduğunu belirterek, inşaat sektörünün de aynı dönemde yüzde 7,8 büyüdüğünü ifade etti. Eren, deprem bölgesinin yeniden imarı çalışmalarının sektör için büyüme anlamında itici güç olduğunu vurguladı. 2024 yılında ise sektörün ağırlıklı olarak yurt dışı projelere yöneleceğini ve Suudi Arabistan'ın en büyük potansiyele sahip hedef ülke olduğunu belirtti.

29.02.2024 13:45  Güncelleme: 13:47
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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 4,5 büyümesinin sevindirici olduğunu bildirerek, "Deprem bölgesinin yeniden imarı çalışmaları sektörümüz için büyüme anlamında itici güç olmaya devam etmiştir." ifadesini kullandı.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2023 yılına ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Küresel ekonomik sorunlar ile siyasi ve jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 4,5 büyümesinin sevindirici olduğunu aktaran Eren, inşaat sektörünün de aynı dönemde yüzde 7,8 ile Türkiye ekonomisinin üstünde büyüdüğüne işaret etti. Eren, "Başta işçilik olmak üzere, yüksek girdi maliyetleri sektörümüz için sınırlayıcı olsa da deprem bölgesinin yeniden imarı çalışmaları sektörümüz için büyüme anlamında itici güç olmaya devam etmiştir." ifadesini kullandı.

Eren, sektör olarak 2023 yılında olağanüstü şartlara bağlı olarak önemli büyüme yakalandığına işaret ederken, 2024 yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmamasıyla yurt içi büyümenin 2023 yılı kadar olmayacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Bu nedenle 2024 yılında sektörün rotasının ağırlıklı yurt dışı projeler olacağına işaret eden Eren, şunları kaydetti:

"Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimiz için en büyük potansiyeli taşıyan hedef ülke olarak Suudi Arabistan öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra Irak, Kalkınma Yolu Projesi ile ayrıca ülkede gerçekleştirilmesi planlanan enerji, sağlık, konut, okul ve hastane gibi projelerle diğer bir hedef ülkemizdir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı: Deprem bölgesinin yeniden imarı sektörümüz için büyüme anlamında itici güç olmaya devam etti - Son Dakika

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