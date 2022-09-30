Dış ticaret istatistikleri (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Dış ticaret istatistikleri (2)

30.09.2022 10:45
Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin ağustos ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 95 olurken ithalatta ara malların payı yüzde 79,5 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin ağustos ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 95 olurken ithalatta ara malların payı yüzde 79,5 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan ağustos ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta ağustosta imalat sanayisinin payı yüzde 95, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2 oldu.

Ocak-ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 olarak kaydedildi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta ağustosta ara malların payı yüzde 79,5, sermaye mallarının payı yüzde 11,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,8 olarak hesaplandı. Ocak-ağustos döneminde ise ara malların payı yüzde 81,6, sermaye mallarının payı yüzde 10,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,7 oldu.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada

Ağustosta ihracatta ilk sırayı 1 milyar 664 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 483 milyon dolarla ABD, 1 milyar 258 milyon dolarla Irak, 1 milyar 104 milyon dolarla Birleşik Krallık, 949 milyon dolarla Rusya takip etti. Ağustos'ta ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'ünü oluşturdu.

Ocak-ağustos döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye 13 milyar 775 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 11 milyar 416 milyon dolarla ABD, 8 milyar 609 milyon dolarla Irak, 8 milyar 604 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 8 milyar 352 milyon dolarla İtalya takip etti. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sına karşılık geldi.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı. Ağustosta bu ülkeden 6 milyar 297 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya'yı 4 milyar 147 milyon dolarla Çin, 2 milyar 49 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 750 milyon dolarla İsviçre, 1 milyar 324 milyon dolarla ABD izledi. Ağustos'ta ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 47,9'unu oluşturdu.

Ocak-ağustos döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden 38 milyar 413 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Rusya'yı 28 milyar 34 milyon dolarla Çin, 15 milyar 328 milyon dolarla Almanya, 10 milyar 295 milyon dolarla ABD, 9 milyar 132 milyon dolarla İtalya takip etti. Yılın 8 ayında ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,3'üne karşılık geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ağustosta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 2,6, ithalat yüzde 3,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 9,5, ithalat yüzde 37,5 yükseldi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Ağustos ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,9 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 olarak hesaplandı. Ocak-ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8 oldu.

Ağustosta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 72 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,4'ü buldu.

Ocak-ağustos döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 70,1 olarak hesaplandı. Ocak-ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ağustosta ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,7 artarak 19 milyar 540 milyon dolar, ithalat yüzde 37,5 artışla 30 milyar 746 milyon dolar oldu.

Ağustosta dış ticaret açığı yüzde 146,1 yükselerek 4 milyar 554 milyon dolardan 11 milyar 206 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos 2021'de yüzde 79,6 iken geçen ay yüzde 63,6'ya geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,3 artarak 154 milyar 437 milyon dolara, ithalat yüzde 38 artışla 225 milyar 486 milyon dolara yükseldi.

Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 132,3 artarak 30 milyar 591 milyon dolardan 71 milyar 49 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2021 döneminde yüzde 81,3 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 68,5'e geriledi.

(Bitti)

YORUMLAR
500
İsveç Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı İsveç Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP), Türkiye'ye silah ihracatı ambargosunu kaldırdıklarını açıkladı. İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP), Türkiye'ye silah ihracatı ambargosunu kaldırdıklarını açıkladı. TÜİK: İhracat yüzde 13,1, ithalat yüzde 40,4 arttı TÜİK: İhracat yüzde 13,1, ithalat yüzde 40,4 arttı
Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Almanya, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dış ticaret istatistikleri (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:43 Manavgat'ta babasını çekiçle katleden Rusyalı gencin, annesine saldırdığı anlar ortaya çıktı
15:35 Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak
15:30 Haluk Levent, kanser sebebiyle sesini kaybeden Tüdanya'nın son halini paylaşarak destek istedi
15:23 Türkiye Kupası zaferi sonrası büyük eğlence! Tivorlu İsmail'in şarkısı eşliğinde dans ettiler
15:15 İBB'den yeni karar! Artık resmi tatillerde ücretsiz ulaşım hakkından sadece belli kartlar faydalanacak
14:57 Kayseri'de üzerine 14 bin telefon hattı olduğunu öğrenen adam büyük şaşkınlık geçirdi
14:53 Bakan Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi hakkında konuştu: Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılacak
14:55 Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir kadro dışı kaldı! Adana Demirspor maçında forma giymeyecekler
14:41 Şarkıcı Britney Spears'ın, kameraya bakarken kendini boğmaya çalıştı! O anlar gündem oldu
14:39 İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 15:57:18. #1.13#
SON DAKİKA: Dış ticaret istatistikleri (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement