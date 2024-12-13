Türkiye'nin Çin'e İhracatı Artışta

Ekonomi

Türkiye'nin Çin'e ihracatı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 2,8 milyar dolara çıkarken, ülkeye en fazla dış satımı 1,5 milyar dolarla madencilik ürünleri sektörü gerçekleştirdi.

Çinli yatırımcıların son dönemde Türkiye'ye ilgisi artarken, iki ülke arasındaki ticaret güç kazanmaya devam ediyor.

Çin ile Türkiye arasındaki ticari iş birliğinin hızla gelişmesiyle ticaret hacmi 2023'te 44 milyar doları aşarak 2015 rakamının iki katına çıktı.

İki ülke arasındaki tabii kaynaklar, geleneksel enerji ve altyapı gibi alanlarda iş birliği istikrarlı şekilde artarken, 5G ağı, biyoloji, tıp, ilaçlar, insansız tren vagonları, yeni enerji gibi alanlarda da iş birliği gelişmeye devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, geçen ay Çin'de resmi temaslarda bulundu.

Bu temaslar kapsamında Türkiye ile Çin arasındaki en üst düzeyli istişare mekanizması olan Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin (HİK) ikinci toplantısı, Pekin'de yapıldı.

Şimşek ile Çin Başbakan Yardımcısı Cang Guoçing'in eş başkanlığını yaptığı komite toplantısına, iki ülkenin ilgili bakanlıklarından üst düzey temsilciler de katıldı.

Şimşek ayrıca Türkiye'nin de üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) Pekin'deki merkezini ziyaret etti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Çin'e ihracatı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 2,8 milyar dolara çıktı.

Çin, bu dönemde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 18'inci ülke olarak kayıtlara geçti.

Ülkeye en fazla ihracatı 1,5 milyar dolarla madencilik ürünleri gerçekleştirdi. Bu sektörü, 502,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 137,2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 118,5 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri, 85,9 milyon dolarla fındık ve mamulleri izledi.

Ülkeye en az dış satımı 133,8 bin dolarla tütün, 232,5 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 281,2 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 364,8 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 1,2 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı sektörleri yaptı.

Değer bazında ihracat artışında da madencilik ürünleri öne çıktı

Ocak-kasım döneminde Çin'e ihracatını değer bazında en fazla 113 milyon dolarla madencilik ürünleri artırdı.

İhracat artışında, madencilik ürünlerini 50,8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 25,7 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 17,6 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 4,9 milyon dolarla makine ve aksamları takip etti.

Ülkeye, fındık ve mamulleri sektörü 85,9 milyon dolarlık, makine ve aksamları 38 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

-En fazla dış satım Ankara'dan

İl bazında bakıldığında, Çin'e en fazla dış satım Ankara'dan yapıldı.

Ülkeye, Ankara'dan 936,7 milyon dolar, İstanbul'dan 759,7 milyon dolar, İzmir'den 117,6 milyon dolar, Antalya'dan 109,6 milyon dolar, Bursa'dan 85,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, Çin'e ocak-kasım döneminde sektörlerin gerçekleştirdiği ihracat miktarları (bin dolar) ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

1 OCAK - 30 KASIM SEKTÖR 2023 (BİN DOLAR) 2024 (BİN DOLAR) DEĞİŞİM (YÜZDE) Madencilik Ürünleri 1.427.486,70 1.540.504,58 %7,9 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 451.373,07 502.189,18 %11,3 Demir ve Demir Dışı Metaller 119.589,05 137.159,68 %14,7 Tekstil ve Hammaddeleri 165.129,23 118.536,85 -%28,2 Fındık ve Mamulleri 60.273,64 85.942,43 %42,6 Elektrik ve Elektronik 89.733,48 67.733,40 -%24,5 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 69.195,27 64.985,98 -%6,1 Otomotiv Endüstrisi 46.666,73 45.353,94 -%2,8 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 51.394,69 42.038,54 -%18,2 İklimlendirme Sanayii 48.173,84 41.642,82 -%13,6 Makine ve Aksamları 33.044,67 37.981,75 %14,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 28.211,41 23.050,98 -%18,3 Meyve Sebze Mamulleri 27.691,34 22.834,62 -%17,5 Çelik 34.511,25 17.847,98 -%48,3 Deri ve Deri Mamulleri 12.990,13 17.839,72 %37,3 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 20.183,17 15.118,66 -%25,1 Halı 10.133,07 11.980,22 %18,2 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 17.108,83 11.715,23 -%31,5 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 4.626,17 5.319,54 %15,0 Mücevher 17.027,26 1.590,68 -%90,7 Zeytin ve Zeytinyağı 1.074,49 1.161,48 %8,1 Gemi, Yat ve Hizmetleri 7.536,91 364,82 -%95,2 Süs Bitkileri ve Mamulleri 114,29 281,22 %146,1 Yaş Meyve ve Sebze 81,85 232,53 %184,1 Tütün 43,71 133,78 %206,1

Kaynak: AA