Türkiye'nin Çin'e İhracatı Artışta - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Çin'e İhracatı Artışta

Türkiye'nin Çin'e ihracatı 2023'te %2,7 artarak 2,8 milyar dolara ulaştı. Madencilik öne çıktı.

13.12.2024 12:20
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Türkiye'nin Çin'e ihracatı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 2,8 milyar dolara çıkarken, ülkeye en fazla dış satımı 1,5 milyar dolarla madencilik ürünleri sektörü gerçekleştirdi.

Çinli yatırımcıların son dönemde Türkiye'ye ilgisi artarken, iki ülke arasındaki ticaret güç kazanmaya devam ediyor.

Çin ile Türkiye arasındaki ticari iş birliğinin hızla gelişmesiyle ticaret hacmi 2023'te 44 milyar doları aşarak 2015 rakamının iki katına çıktı.

İki ülke arasındaki tabii kaynaklar, geleneksel enerji ve altyapı gibi alanlarda iş birliği istikrarlı şekilde artarken, 5G ağı, biyoloji, tıp, ilaçlar, insansız tren vagonları, yeni enerji gibi alanlarda da iş birliği gelişmeye devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, geçen ay Çin'de resmi temaslarda bulundu.

Bu temaslar kapsamında Türkiye ile Çin arasındaki en üst düzeyli istişare mekanizması olan Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin (HİK) ikinci toplantısı, Pekin'de yapıldı.

Şimşek ile Çin Başbakan Yardımcısı Cang Guoçing'in eş başkanlığını yaptığı komite toplantısına, iki ülkenin ilgili bakanlıklarından üst düzey temsilciler de katıldı.

Şimşek ayrıca Türkiye'nin de üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) Pekin'deki merkezini ziyaret etti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Çin'e ihracatı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 2,8 milyar dolara çıktı.

Çin, bu dönemde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 18'inci ülke olarak kayıtlara geçti.

Ülkeye en fazla ihracatı 1,5 milyar dolarla madencilik ürünleri gerçekleştirdi. Bu sektörü, 502,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 137,2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 118,5 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri, 85,9 milyon dolarla fındık ve mamulleri izledi.

Ülkeye en az dış satımı 133,8 bin dolarla tütün, 232,5 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 281,2 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 364,8 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 1,2 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı sektörleri yaptı.

Değer bazında ihracat artışında da madencilik ürünleri öne çıktı

Ocak-kasım döneminde Çin'e ihracatını değer bazında en fazla 113 milyon dolarla madencilik ürünleri artırdı.

İhracat artışında, madencilik ürünlerini 50,8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 25,7 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 17,6 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 4,9 milyon dolarla makine ve aksamları takip etti.

Ülkeye, fındık ve mamulleri sektörü 85,9 milyon dolarlık, makine ve aksamları 38 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

-En fazla dış satım Ankara'dan

İl bazında bakıldığında, Çin'e en fazla dış satım Ankara'dan yapıldı.

Ülkeye, Ankara'dan 936,7 milyon dolar, İstanbul'dan 759,7 milyon dolar, İzmir'den 117,6 milyon dolar, Antalya'dan 109,6 milyon dolar, Bursa'dan 85,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, Çin'e ocak-kasım döneminde sektörlerin gerçekleştirdiği ihracat miktarları (bin dolar) ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

1 OCAK - 30 KASIM
SEKTÖR2023 (BİN DOLAR)2024 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (YÜZDE)
Madencilik Ürünleri1.427.486,701.540.504,58%7,9
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri451.373,07502.189,18%11,3
Demir ve Demir Dışı Metaller119.589,05137.159,68%14,7
Tekstil ve Hammaddeleri165.129,23118.536,85-%28,2
Fındık ve Mamulleri60.273,6485.942,43%42,6
Elektrik ve Elektronik89.733,4867.733,40-%24,5
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri69.195,2764.985,98-%6,1
Otomotiv Endüstrisi46.666,7345.353,94-%2,8
Hazırgiyim ve Konfeksiyon51.394,6942.038,54-%18,2
İklimlendirme Sanayii48.173,8441.642,82-%13,6
Makine ve Aksamları33.044,6737.981,75%14,9
Kuru Meyve ve Mamulleri28.211,4123.050,98-%18,3
Meyve Sebze Mamulleri27.691,3422.834,62-%17,5
Çelik34.511,2517.847,98-%48,3
Deri ve Deri Mamulleri12.990,1317.839,72%37,3
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller20.183,1715.118,66-%25,1
Halı10.133,0711.980,22%18,2
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri17.108,8311.715,23-%31,5
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri4.626,175.319,54%15,0
Mücevher17.027,261.590,68-%90,7
Zeytin ve Zeytinyağı1.074,491.161,48%8,1
Gemi, Yat ve Hizmetleri7.536,91364,82-%95,2
Süs Bitkileri ve Mamulleri114,29281,22%146,1
Yaş Meyve ve Sebze81,85232,53%184,1
Tütün43,71133,78%206,1

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Çin'e İhracatı Artışta - Son Dakika

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