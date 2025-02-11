Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyar 45 bin 243 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyar 30 bin 257 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 780 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 315 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyar 45 bin 243 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyar 30 bin 257 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri??????? ve yüzde 13,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 409 megavatsaat elektrik ihracatı, 424 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.