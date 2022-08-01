Türkiye büyük krizi çözmüştü! İlk tahıl gemisi, bugün Lübnan'a doğru hareket edecek - Son Dakika
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Türkiye büyük krizi çözmüştü! İlk tahıl gemisi, bugün Lübnan'a doğru hareket edecek

01.08.2022 07:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan Tahıl Anlaşması'nda beklenen adım bugün atılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin bugün 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket edeceğini açıkladı.

Türkiye'nin girişimleri sonucu 22 Temmuz'da Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması İstanbul'da imzalanmıştı. Anlaşmanın ardından gözler ilk sevkiyata çevrilirken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün tahıl yüklü gemilerin 1 Ağustos'ta Odessa Limanı'ndan ayrılabileceğini söylemişti.

BUGÜN YOLA ÇIKACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin bugün yola çıkacağını duyurdu. Yapılan açıklamada mısır yüklü geminin 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket edeceği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin saat 08.30'da Odesa Limanı'ndan hareket etmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

BAKANLIK AÇIKLADI

Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gideceği bildirilen açıklamada, "22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

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Son Dakika Ekonomi Türkiye büyük krizi çözmüştü! İlk tahıl gemisi, bugün Lübnan'a doğru hareket edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye büyük krizi çözmüştü! İlk tahıl gemisi, bugün Lübnan'a doğru hareket edecek - Son Dakika
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